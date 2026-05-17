【豊臣兄弟！ 第19話】小一郎、慶が隠していた悲しい過去知る
【モデルプレス＝2026/05/17】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第19話が5月17日に放送される。
【写真】「豊臣兄弟！」慶（吉岡里帆）号泣、話題の次回予告
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知る。
（modelpress編集部）
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第19話あらすじ
信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。秀吉は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とする上杉攻めに加わるが、作戦を巡り勝家と対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、小一郎は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。そこで小一郎は、慶がひた隠しにしていた悲しい過去を知る。
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