標高差が生んだ天然の垂直植物園！様々な動植物が住まう富士山のスゴさ【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山で独自の生態系を築くさまざまな動植物

標高帯によって植生が変化する

富士山は日本一高い山であり、したがってその山頂は気候的に日本で最も厳しい環境にあります。

しかし、このような厳しい条件下でも、山頂付近にはコケ類や地衣類の生育が見られます。一方で、駿河湾の田子の浦にまで広がる富士山の裾野は、日本でも有数の温暖な地域です。したがって富士山では、海岸部のクロマツ林から、低地・丘陵帯のスダジイやカシなどの常緑広葉樹林、山地帯のブナを中心とした落葉広葉樹林、さらに亜高山帯のシラビソやコメツガなどの常緑針葉樹林へと、標高に応じた多様な植生が連なっているのです。

森林限界（高木が育たず森林が形成できなくなる標高）付近ではカラマツが多く、秋には見事な黄葉が見られ、その上にはオンタデやイタドリ（メイゲツソウ）などの草本植物が特徴的に分布します。これらのなかには、フジハタザオやフジアザミなど、富士山にちなんだ名をもつ植物も含まれます。

富士山は若い火山であるため、動植物の種数自体はさほど多くありませんが、噴火の履歴や地形・地質、斜面方位の違いによって、同じ標高でも裸地から森林まで多様な生態系が成立しています。このように富士山は、生態系の成り立ちや遷移を知るうえで、きわめて重要なのです。

富士山独自の豊かな生態系

高山帯（荒原）2400m～

樹木は少なく、背の低い植物が中心

オンタデ、フジハタザオ

亜高山帯（針葉樹林）1600m～

冷涼で針葉樹林が発達している

カラマツ、シラビソ、ホシガラス

山地帯（落葉広葉樹林）700m～

比較的温和で降水量も多く森林が豊か

ヒノキ、ブナ、アカマツ、カッコウ

低地・丘陵帯（常緑広葉樹林）～700m

人の生活圏と重なり、多くの動植物が暮らす

スダジイ、タヌキ、オイカワ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。