◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3DeNA(16日、東京ドーム)

巨人の大勢投手がDeNA戦カード2戦目で1回無失点の好投。試合後前回の投球を振り返りました。

大勢投手は前回登板した13日の広島戦。先発・則本昂大投手の後を受け、1点リードの8回から登板するとソロホームランを浴び同点に追いつかれました。

その日を振り返った大勢投手は「普段から気にかけてくれる優しい先輩の(移籍後)初勝利がかかっていたんですけど、それができなくて。そこからの初登板だったので今日は少し緊張しました」と語りました。

前回登板後、則本投手から言葉をかけられたといい、「僕は本当に申し訳ない気持ちだったんですけど、笑わせてくれたというか、勝ちがつかなくて悔しいはずなのに、励ましの言葉をいただいて『チームが勝てるように2人で応援しよう』と言っていただきました」と明かし、「結果の世界なので一日でも結果が悪いとチームに居場所がなくなるくらい気まずい雰囲気になる。そこを則本さんもクローザーとかやられて気持ちが分かるので、居やすい雰囲気を作ってくれたんだなと思います」と語りました。

中継ぎ陣の活躍が勝利につながる試合もありますが、「仲がいいのはもちろんですけど、一人ひとりが自分のやることを取り込んでいる結果です。前回は僕が打たれてその時もみんながカバーして最後(坂本)勇人さんがホームランを打って勝ちましたし、これからも一致団結してやっていきたい」と語りました。