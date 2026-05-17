京本大我の幼少期のおませな行動を唐沢寿明が暴露！SixTONESメンバーから「何やってんだよ！」と総ツッコミ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

5月17日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～） は、ゲストに唐沢寿明、タイムマシーン3号が登場。

オープニングトークでは、家族ぐるみで交流がある唐沢家と京本家の温泉旅行の話題に。唐沢から幼少期のおませな行動を暴露された京本大我に、メンバーが「何やってんだよ！」と総ツッコミ。

一方、いつもはVTR出演のみのタイムマシーン3号は、今回初めて念願のセンター扉から登場し、「スタジオってまぶしい！」と歓喜の叫びを上げる。

■サイザー唐沢が降臨！サイズ感対決は予想外の結末が連発

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲームだ。

自信を聞かれた唐沢は「いちばん得意なジャンルですよ。サイザーって呼ばれてたから」と、いきなりの唐沢節でみんなをけん制。宣言どおりに実力を発揮し、ご褒美グルメの大人気ハンバーグステーキをゲットできるか？ 進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は「飛行機テーブルのカップホルダーを競技用ヨーヨーは通る？ 通らない？」を予想。一同が「いい問題！」「ムズい！」と頭を悩ませるなか、唐沢は「もうわかってます」と余裕の表情。ウソかホントか、ひと筋縄ではいかない名俳優の怪演に、スタジオは大混乱。

さらに、飛行機テーブルのサイズを確認できる権利を懸け、ヨーヨー対決が始まるが、なぜかタイムマシーン3号の月収がバレそうな波乱の展開に。

その後も、「チュッパチャプス」を使ったサイズ問題や「黒ひげ危機一発」を使った問題など、超難問が続々。

ゲストチームVS SixTONESチームの“人間キャッチャー対決”が始まったり、人生ゲームで遊んだりと、脱線しまくり。ヒートアップした唐沢も「なんなんだよ、この番組は！」と思わず苦笑いしながらツッコミを入れる。

そして正解VTRでは、通るか通らないかギリギリの映像を観ながら「通れよ！」「ヤバイ！」と一同大熱狂。サイザー唐沢も思わず「ウソだろ!?」と天を仰いでしまう、予想外の結末とは!?

■唐沢寿明がリズムゲームに大苦戦「それどころじゃないよ！」

リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」に挑戦。ドレミファソラシドをひとり1音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいたときだけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。

今回は「令和でも流行っている懐メロ SP」と題し、誰もが口ずさめる懐メロばかりの全3曲に挑戦。進行役は、あの天才作曲家に扮した森本慎太郎が務める。

このゲームに慣れ始めたSixTONESが早々と正解していく一方、答えが浮かばない唐沢は「それどころじゃないよ！」と机をたたくので精一杯に…。

さらに、見習い進行役の森本がゲームをかき乱し、一同は「異常事態だよ！」と大慌て。珍解答が連発するなか、唐沢がみんなの予想を裏切る奇襲を仕掛け、スタジオは「なんでなんで!?」「そのパターンあるの!?」と騒然。みんなで力を合わせて3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品パエリアをゲットできるか。

名俳優と売れっ子芸人がトリオを組んで大暴れ！ 真面目な顔でボケまくる!? 予測不能な唐沢節にダマされ注意の1時間をお見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

05/17（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：唐沢寿明、山本浩司・関太（タイムマシーン３号）

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/