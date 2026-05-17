IVE・レイ、最愛の母からの手紙に「うるうるしちゃいますね」
韓国の6人組グループ・IVEのレイが17日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】最愛の母からの手紙に目をうるませるIVE・レイ
2021年のデビュー以降、韓国主要音楽番組で歴代ガールズグループ最速1位を記録するなど、瞬く間に世界を席巻したIVE。その中で唯一の日本人メンバーとして輝くレイが、ソウルからリモート出演を果たす。
幼少期から憧れたK-POPの門を叩くため、14歳という若さで単身韓国へ渡った彼女。多忙なレッスンと並行して現地の高校に通い、メンバーたちとの日常的な関わりの中で韓国語を習得していった、そのひたむきな努力の裏側が明かされる。
さらに、デビューという夢に向かって切磋琢磨する「月一評価」。プレッシャーを感じる時、彼女を支えたのは共に歩むメンバーたちの存在だった。孤独を感じないよう常に隣にいて、寄り添い支え続けてくれた仲間の絆。
番組では、最愛の母からの手紙を紹介。予告動画では、母の言葉に「うるうるしちゃいますね」と話す一幕も。
さらに、宿舎での「性格優先」の驚きの部屋割りや、今や欠かせないツールとなったTikTokのレッスンなど、世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。
【動画】最愛の母からの手紙に目をうるませるIVE・レイ
2021年のデビュー以降、韓国主要音楽番組で歴代ガールズグループ最速1位を記録するなど、瞬く間に世界を席巻したIVE。その中で唯一の日本人メンバーとして輝くレイが、ソウルからリモート出演を果たす。
幼少期から憧れたK-POPの門を叩くため、14歳という若さで単身韓国へ渡った彼女。多忙なレッスンと並行して現地の高校に通い、メンバーたちとの日常的な関わりの中で韓国語を習得していった、そのひたむきな努力の裏側が明かされる。
番組では、最愛の母からの手紙を紹介。予告動画では、母の言葉に「うるうるしちゃいますね」と話す一幕も。
さらに、宿舎での「性格優先」の驚きの部屋割りや、今や欠かせないツールとなったTikTokのレッスンなど、世界のトップアーティストへと駆け上がった“努力と葛藤”に迫る。