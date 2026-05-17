男性5人組「M！LK」の曽野舜太（24）が、7月24日公開の映画「仮面ライダーゼッツ」に出演する。主人公の最大の敵となるダークヒーロー、仮面ライダー夢現（むげん）役。幼少期に「仮面ライダー響鬼」「…カブト」を見て育ち、「憧れだった仮面ライダーに変身できてとてもうれしいです」と喜びを爆発させた。

テレビ朝日で放送中の「ゼッツ」は、夢と現実の両世界を舞台に、現実では普通の青年である主人公が夢の中では無敵のライダーとなり、悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を守る物語。シリーズ史上初めて、変身ベルトを腰ではなく胸に巻くことでも注目を集めている。

曽野が演じるのは劇場版オリジナルのキャラクターで、冷酷で圧倒的な強さを持つ悪役ライダー。変身前の姿は、国家公安委員長を務める若きエリート。日頃から剣術をたしなんでおり、変身後も刀を武器にして戦う役どころだ。

曽野は本格的な殺陣は初挑戦で、剣術の所作指導を受けた。撮影を見守った関係者は「休憩時間も練習に余念がなく“ここはこうした方が格好いいですか？”と、さらに演技に磨きをかけようと努力を重ねる姿が印象的でした。作品への深いリスペクトと、曽野さんの真面目な人柄が随所に表れていました」と賛辞を贈った。

最大の見せ場である変身ポーズは、自身も意見を出し、監督と話し合いを重ねて作り上げた。「こだわったので、ぜひ注目してください」と本人もイチ推しの変身シーンに注目だ。

≪要潤は延長「110歳まで」≫俳優の要潤（45）と賀集利樹（47）が16日、都内で映画「アギト―脚超能力戦争―」（監督田崎竜太）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。仮面ライダー生誕55周年記念作で、テレビシリーズ「仮面ライダーアギト」の放送25周年の節目に当たる。要は「お客さんの熱量、パワーが凄くて、楽しみに待っていてくれたんだとひしひし感じた。大ヒットの予兆はあったけれど、うれしい限り」と破顔。これまで仮面ライダーを100歳まで演じると公言していたが、「重大発表です。110歳までやります。温かい応援を」と“延長”を宣言した。