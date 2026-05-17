唐沢寿明、タイムマシーン３号を引き連れ登場 SixTONESと全力大暴れ
俳優の唐沢寿明が、お笑いコンビ・タイムマシーン3号を引き連れ、きょう17日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。
【番組カット】イケメン俳優たちが真剣な表情で…SixTONESと大騒ぎ
オープニングトークでは、家族ぐるみで交流がある唐沢家と京本家の温泉旅行の話題に。唐沢から幼少期のおませな行動を暴露された京本大我に、メンバーが「何やってんだよ！」と総ツッコミする。一方、いつもはVTR出演のみのタイムマシーン3号は、今回初めて念願のセンター扉から登場し、「スタジオってまぶしい！」と歓喜の叫びをあげる。名俳優と売れっ子芸人がトリオを組んで大暴れ。真面目な顔でボケまくり、予測不能な唐沢節にダマされ注意の１時間となる。
最初のゲームは、身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」。自信を聞かれた唐沢は「一番得意なジャンルですよ。サイザーって呼ばれてたから」と、いきなりの唐沢節でみんなをけん制。宣言通りに実力を発揮し、ご褒美グルメの大人気ハンバーグステーキをゲットできるのか。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。
1問目は「飛行機テーブルのカップホルダーを競技用ヨーヨーは通る？通らない？」を予想する。一同が「いい問題！」「ムズい！」と頭を悩ませる中、唐沢は「もう分かってます」と余裕の表情。ウソかホントか、一筋縄ではいかない名俳優の怪演に、スタジオは大混乱となる。さらに、飛行機テーブルのサイズを確認できる権利を懸け、ヨーヨー対決が始まる。なぜかタイムマシーン3号の月収がバレそうな波乱の展開になる。
その後も、チュッパチャプスを使ったサイズ問題や黒ひげ危機一発を使った問題など、超難問が続々。ゲストチームVS SixTONESチームの“人間キャッチャー対決”が始まったり、人生ゲームで遊んだり、脱線しまくり。ヒートアップした唐沢も「なんなんだよ、この番組は！」と思わず苦笑いしながらツッコむ。正解VTRでは、通るか通らないかギリギリの映像を見ながら、「通れよ！」「ヤバイ！」と一同大熱狂。サイザー唐沢も思わず「ウソだろ！？」と天を仰いでしまう、予想外の結末とは。
リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」に挑戦する。ドレミファソラシドを１人１音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいた時だけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。
今回は「令和でも流行っている懐メロ SP」と題し、誰もが口ずさめる懐メロばかりの全3曲に挑戦。進行役は、あの天才作曲家に扮（ふん）した森本慎太郎が務める。このゲームに慣れ始めたSixTONESが早々と正解していく一方、答えが浮かばない唐沢は「それどころじゃないよ！」と机をたたくので精いっぱいに。さらに、見習い進行役の森本がゲームをかき乱し、一同は「異常事態だよ！」と大慌てする。珍解答が連発する中、唐沢がみんなの予想を裏切る奇襲を仕掛け、スタジオは「なんでなんで!?」「そのパターンあるの!?」と騒然。みんなで力を合わせて3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品パエリアをゲットできるのか。
【番組カット】イケメン俳優たちが真剣な表情で…SixTONESと大騒ぎ
オープニングトークでは、家族ぐるみで交流がある唐沢家と京本家の温泉旅行の話題に。唐沢から幼少期のおませな行動を暴露された京本大我に、メンバーが「何やってんだよ！」と総ツッコミする。一方、いつもはVTR出演のみのタイムマシーン3号は、今回初めて念願のセンター扉から登場し、「スタジオってまぶしい！」と歓喜の叫びをあげる。名俳優と売れっ子芸人がトリオを組んで大暴れ。真面目な顔でボケまくり、予測不能な唐沢節にダマされ注意の１時間となる。
1問目は「飛行機テーブルのカップホルダーを競技用ヨーヨーは通る？通らない？」を予想する。一同が「いい問題！」「ムズい！」と頭を悩ませる中、唐沢は「もう分かってます」と余裕の表情。ウソかホントか、一筋縄ではいかない名俳優の怪演に、スタジオは大混乱となる。さらに、飛行機テーブルのサイズを確認できる権利を懸け、ヨーヨー対決が始まる。なぜかタイムマシーン3号の月収がバレそうな波乱の展開になる。
その後も、チュッパチャプスを使ったサイズ問題や黒ひげ危機一発を使った問題など、超難問が続々。ゲストチームVS SixTONESチームの“人間キャッチャー対決”が始まったり、人生ゲームで遊んだり、脱線しまくり。ヒートアップした唐沢も「なんなんだよ、この番組は！」と思わず苦笑いしながらツッコむ。正解VTRでは、通るか通らないかギリギリの映像を見ながら、「通れよ！」「ヤバイ！」と一同大熱狂。サイザー唐沢も思わず「ウソだろ！？」と天を仰いでしまう、予想外の結末とは。
リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」に挑戦する。ドレミファソラシドを１人１音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいた時だけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てる。
今回は「令和でも流行っている懐メロ SP」と題し、誰もが口ずさめる懐メロばかりの全3曲に挑戦。進行役は、あの天才作曲家に扮（ふん）した森本慎太郎が務める。このゲームに慣れ始めたSixTONESが早々と正解していく一方、答えが浮かばない唐沢は「それどころじゃないよ！」と机をたたくので精いっぱいに。さらに、見習い進行役の森本がゲームをかき乱し、一同は「異常事態だよ！」と大慌てする。珍解答が連発する中、唐沢がみんなの予想を裏切る奇襲を仕掛け、スタジオは「なんでなんで!?」「そのパターンあるの!?」と騒然。みんなで力を合わせて3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品パエリアをゲットできるのか。