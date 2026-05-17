1987年（昭62）4月10日の中日戦（後楽園）。初めて開幕戦にスタメン出場して5回、左腕・杉本正さんの外角スライダーを左中間スタンドに運んだ。ちっちゃく構えてコンパクトにスイング。幸先のいいスタートを切った。

夏前にはバットを34インチ（約86・4センチ）から33インチ（約83・8センチ）に変えた。短い方が自分なりに安心感がある。小さく振っても、打球はそれなりに飛んだ。

チームが首位を走る中、9月7日の大洋（現DeNA）戦（横浜）の5回、代打でバックスクリーンを直撃。自己最多タイのシーズン12号はプロ野球通算5万5000号のメモリアルアーチとなった。

翌8日の広島戦（後楽園）では4―5で迎えた9回2死無走者から右翼席へ起死回生の同点弾を放った。フルカウントからファウルを2球打った後の8球目。津田恒実さんの内角低めの速球を捉えた。自分の中ではポンと打っただけという感覚。ビデオを見ると、肘を下に向けて無駄のないスイングができていた。延長10回5―5の引き分けに持ち込み、2位・広島との6・5ゲーム差をキープ。優勝に向かってひた走った。

翌日の試合に備えて広島入りした10月9日、広島が中日に敗れて優勝が決まった。王貞治監督4年目の初優勝。うれしかった。規定打席には届かなかったが、自己最多の113試合に出場して331打数95安打、打率・287。15本塁打、40打点。自分なりに貢献できたと思っている。

シーズン最終盤に扁（へん）桃（とう）を腫らして川崎市の聖マリアンナ医大病院に入院。2日に1回、注射針を患部に刺して膿（うみ）を抜く。これが痛いのなんの。看護師さんに羽交い締めされてなんとか耐えた。

西武との日本シリーズ1週間前に退院。気持ちの張りというのは大したもんだ。調整十分とはいえない状態で臨んだ10月25日の第1戦（西武）。2番・ライトで出場し、東尾修さんから右翼席へ本塁打を放つなど5打数4安打と大当たりした。

この試合は7―3で勝ったが、その後は工藤公康や郭泰源に抑えられて2勝4敗。日本一はならなかった。

そのオフ、マネジャーの倉田誠さんから電話で「背番号を50から10にするから」と言われた。「50番トリオ」はすでに吉村禎章が55→7、槙原寛己は54→17に変えている。取り残された感があったが、「嫌ですよ」と断った。

10は70年代中盤から張本勲さん、ロイ・ホワイト、ヘクター・クルーズ、三宅宗源、加藤英司さんと来て直近は岡本圭右さん。移籍組がつけて2、3年でユニホームを脱ぐイメージがした。そう話すと倉田さんは――。

「お前、50つけてたらいつまでも途中出場か代打のイメージになっちゃうぞ。レギュラーだという番号に変えた方がいいと思うぞ」

そう言われたら、確かにそうだ。10をお受けした。

◇駒田 徳広（こまだ・のりひろ）1962年（昭37）9月14日生まれ、奈良県三宅村（現三宅町）出身の63歳。桜井商から80年ドラフト2位で巨人入団。3年目の83年にプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打の衝撃デビューを飾る。93年オフにFAで横浜（現DeNA）へ移籍。通算2006安打。満塁機は打率.332、200打点とよく打ち、満塁弾13本は歴代5位タイ。一塁手としてゴールデングラブ賞10回。