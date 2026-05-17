「なんてことだ」崩れたがれきの中にずぶぬれの子猫　嵐と竜巻が横断、住宅500軒が被害　アメリカ・ミシシッピ州

アメリカで竜巻を伴う嵐に見舞われた住宅街で、崩れたがれきの中から子ネコが救出される様子がカメラに捉えられた。保護された子ネコにけがはなかった。現地では多くの建物が被害を受けたが、死者は確認されていないという。

がれきの中から子ネコを救出

アメリカ南部・ミシシッピ州の早朝の住宅街で7日、男性が何かの鳴き声を聞きつけ、あたりを捜索していた。

がれきをどけるとそこには、ずぶぬれになった子ネコの姿があった。

男性は「なんてことだ」と驚きの声を上げつつも、すぐに「大丈夫？大丈夫かい？」と子ネコの身を案じる。子ネコをそっと持ち上げると、「ニャー！ニャー！」と元気に鳴き声を上げた。

その様子に、男性は「大丈夫、大丈夫だよ」と優しく声をかけていた。救出された子ネコにけがはなかった。

子ネコは、嵐で崩れたがれきに埋もれていた。

現地の当局によると、前の日の夜遅くに少なくとも3つの竜巻を伴う嵐がミシシッピ州を横断した。

約500軒の住宅が被害を受けたが、死者は出ていないという。

（「イット！」 5月8日放送より）