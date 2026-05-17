マンションを和の趣にリノベ 小上がり＆化粧梁、ヌックまで… 費用に驚き「いい！」17日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が17日放送される。今回は「和の趣！リノベマンション」が登場する。
【スゴイ家】素敵！リノベで作られた小上がり
田中と遼河が訪れたのは東京都江東区。そのマンションは2005年築で25年にリノベーションされた。専有面積は78平方メートルだ。
玄関は2.3帖。幅は元は90センチだったというが、子どもと一緒に靴を履けるように130センチに広げたという。
部屋の一部をシューズクローゼットに変えたといい、有孔ボードを張って効率よく収納できるようにしている。
LDKは15.7帖。元々はいくつかの部屋があったが、仕切りを取って一つの空間にしたという。
天井には化粧梁を。戸建てのような雰囲気を演出。間接照明となっている。そんな空間には120インチの巨大スクリーンを下ろし、迫力ある映像を楽しむという。
リノベーションで小上がりも設置。3.9帖で、汚れや水に強いサイザルを採用した。段差を活用して床下収納も。クリスマスツリーもぴったり収納できる。
小上がりの奥にはぬくもりのあるヌックもある。子どもたちの遊び場となっている。
キッチンは、人工大理石の天板。コの字型に鏡を設置し、自宅が広く見え、子どもたちが遊んでいる様子も見ることができる。
家電も収納しており、冷凍庫や炊飯器などもしまっている。
脱衣所は1.8帖で、作業台も設置。キッチンと浴室の動線も確保している。
寝室は5.5帖。もうひとつの部屋はマルチスペースとして2.6帖を用意している。
気になるリノベーションの費用は1800万円。これには遼河と田中は「いい！」「ガッツリやっているよね」と驚いた様子を見せていた。
番組では「四季が彩る開放的な窓のある家」も放送される。
【スゴイ家】素敵！リノベで作られた小上がり
田中と遼河が訪れたのは東京都江東区。そのマンションは2005年築で25年にリノベーションされた。専有面積は78平方メートルだ。
玄関は2.3帖。幅は元は90センチだったというが、子どもと一緒に靴を履けるように130センチに広げたという。
LDKは15.7帖。元々はいくつかの部屋があったが、仕切りを取って一つの空間にしたという。
天井には化粧梁を。戸建てのような雰囲気を演出。間接照明となっている。そんな空間には120インチの巨大スクリーンを下ろし、迫力ある映像を楽しむという。
リノベーションで小上がりも設置。3.9帖で、汚れや水に強いサイザルを採用した。段差を活用して床下収納も。クリスマスツリーもぴったり収納できる。
小上がりの奥にはぬくもりのあるヌックもある。子どもたちの遊び場となっている。
キッチンは、人工大理石の天板。コの字型に鏡を設置し、自宅が広く見え、子どもたちが遊んでいる様子も見ることができる。
家電も収納しており、冷凍庫や炊飯器などもしまっている。
脱衣所は1.8帖で、作業台も設置。キッチンと浴室の動線も確保している。
寝室は5.5帖。もうひとつの部屋はマルチスペースとして2.6帖を用意している。
気になるリノベーションの費用は1800万円。これには遼河と田中は「いい！」「ガッツリやっているよね」と驚いた様子を見せていた。
番組では「四季が彩る開放的な窓のある家」も放送される。