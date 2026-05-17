ファーム・リーグで先発

プロ野球、ソフトバンクからトレードでDeNAに加入した尾形崇斗投手が16日、ファーム・リーグのヤクルト戦（平塚）で移籍後初登板。初回から3者連続三振を奪うなど好投し、ファンから喝采が相次いだ。

12日に発表された山本祐大とのトレードで、尾形と井上朋也がDeNAに。衝撃ニュースから4日、尾形はヤクルト戦に先発登板し、移籍後初のマウンドに上がった。

初回、モンテルとモイセエフを空振り三振に仕留めると、田中も見逃し三振。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが、「これはエグいぞ 移籍後ファーム初登板 尾形崇斗 初回から三者連続奪三振」とし、田中から三振を奪うシーンを投稿すると、ファンから喝采が相次いだ。

「バケモンきた」

「早く一軍で見たいな！！」

「楽しみすぎる」

「たまんねぇなー」

「とんでもない剛腕を頂いてしまった」

「ホークスさん、化け物をセ・リーグに送り込まないでください」

27歳の尾形はこの試合、5回を投げ2安打無失点、7奪三振の快投。2017年育成ドラフト1位でソフトバンクに入団し、今季は10試合登板で0勝2敗、防御率3.00を残しており、今回のトレードでDeNA加入となった。



（THE ANSWER編集部）