『ＧＩＦＴ』第6話 “伍鉄”堤真一、“広江”山口智子＆“昊”玉森裕太の家族が20年ぶりに顔を合わせる
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が17日の今夜放送される。
【写真】ブルズのスタッフになった昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第6話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■第6話あらすじ
メモリアルカップから半年。ブルズは活気に満ちている。人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）もスタッフの一員になった。そんな中、伍鉄（堤真一）はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを数式に見つけることができないでいた。
そんな伍鉄に昊は「選手をもっと知るための合宿」を提案。伍鉄も何かヒントが見つかるかもしれないと乗り気だ。中華料理店「新楽」に集まってみんなで合宿の相談をしていると、広江（山口智子）がやって来る。伍鉄、広江、昊の家族が20年ぶりに顔を合わせる…。
一方、涼（山田裕貴）はチーム強化に向けたシャークヘッドとの共同合宿を考え、国見（安田顕）に会いに行く。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】ブルズのスタッフになった昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第6話より
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
メモリアルカップから半年。ブルズは活気に満ちている。人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）もスタッフの一員になった。そんな中、伍鉄（堤真一）はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを数式に見つけることができないでいた。
そんな伍鉄に昊は「選手をもっと知るための合宿」を提案。伍鉄も何かヒントが見つかるかもしれないと乗り気だ。中華料理店「新楽」に集まってみんなで合宿の相談をしていると、広江（山口智子）がやって来る。伍鉄、広江、昊の家族が20年ぶりに顔を合わせる…。
一方、涼（山田裕貴）はチーム強化に向けたシャークヘッドとの共同合宿を考え、国見（安田顕）に会いに行く。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。