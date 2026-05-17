◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 千葉―鹿島（１７日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１千葉は１７日、ホームで鹿島と対戦する。アウェーでの前回対戦はＭＦイサカの今季初ゴールが生まれたが１―２で敗れている。

鹿島は千葉戦で勝ち点２以上を積めば自力で東地区首位が確定する。クラブ関係者によると、鹿島戦は今季ホーム最多入場者数を更新する見込みで、報道陣も昨季のＪ１昇格プレーオフ相当の約４０社９０人以上がすでに取材申請済み。千葉にとってホームで負けられない試合だ。

ＦＷ松村拓実は出場すれば兄・優太との今季２度目の兄弟対決が実現する。前回は同じタイミングで途中出場し話題となったが、「自分は試合に出られていないので、今はより自分に集中している。前の時よりも対決には気にしていない」と試合に集中する姿勢を強めた。

１３日の公開練習では、ＦＷ石川大地、ＭＦ小林祐介、ＭＦ椿直起、ＤＦ石尾陸登らが別メニュー調整。ＤＦ鳥海晃司も部分合流のみで今節の復帰は難しいだろう。ホームで意地を見せ、鹿島の１位確定を阻止する。（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ ホセ・スアレス

ＤＦ 高橋、久保庭、河野、日高

ＭＦ イサカ、品田、前、津久井

ＦＷ 呉屋、カルリーニョス・ジュニオ