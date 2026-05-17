＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】二人とも俳優顔「大森と遠藤」の新旧イケメン2ショット

端正なルックス、学生時代の実績と実力で早くも注目を集める幕下最下位格付出の大森（追手風）と、元小結・遠藤の北陣親方とのファン垂涎の2ショットが実現。「男前がすぎる」「俳優かな」「こりゃ人気出るわ」など反響が相次ぐ一幕があった。

大森は七日目、幕下五十六枚目・豪ノ勝（武隈）との3勝全勝対決を豪快な下手投げで制して無傷の4勝目を挙げた。

昨年、金沢学院大学で全日本相撲選手権準優勝を果たし、名門・追手風部屋に入門した185センチ、120キロの恵まれた体格を持つ超大型新人である大森は、石川県鳳珠郡穴水町の出身。部屋付きの北陣親方（元小結・遠藤）と同郷であり、親方にならって本名の「大森」を四股名に掲げている。新弟子検査では驚異の背筋力265キロをマークした“規格外”ぶりでも話題を呼んだ。

ABEMA実況の藤井アナが「風貌も身体もいい」と絶賛すると、元横綱・若乃花の花田虎上氏はこの日の豪ノ勝との取組をVTRで振り返りながら「豪快な相撲を取りますよね。まぁ、顔もね。出身地が同じ遠藤と男前も似てますし」と注目していることを明かした。

しかし、その一方では「正直言うと…まだ相撲を変えていかないと。幕下を上がっていくと苦しい。遠藤もそうですし、追手風親方も稽古場にいますし、勝ってはいますが、どういう相撲を取っていけば負けないで行けるんだというのをね。学んでいくんじゃないですか」と期待を込めた注文もつけた。

ただ、花田氏は以前から大森の素質、可能性を見出していたという。

「僕が初めて大森の相撲見たのは高校生の時ですね。コロナの時にね、（東京）立川立飛で全国大会やったんですよね。試合（他の大会）がなかったんで、その時見て『この力士が出たらこれ人気出るよ』と私コメントしたんです」

そのエピソードを聞いた藤井アナは「既に大相撲好きの方々に『大森』という名前は浸透してきていますが、そのうちどうなんでしょうか、四股名をつけるのか、遠藤のようにずっと大森で行くのか」と今後への興味を語ると、花田氏は「来場所、旭富士と幕下で当たるんじゃないですか？」とも述べ、早くも第63代横綱・旭富士（現・宮城野親方）から受け継いだ由緒ある四股名でも注目を集める力士との対決に期待をにじませた。

すると、画面は観客が引き上げた館内で警備の仕事に従事する協会ジャンパー姿の北陣親方の様子を映し出した。ここでワイプながら大森との新旧イケメン2ショットが実現。改めて大森に対して「俳優顔」「なんか漫画みたいね、顔と身体のバランスが」「筋肉がすごいんだろうね。あれで120キロとはすごいな」といった声が寄せられていた。(ABEMA／大相撲チャンネル)