＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

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こんにちは。いぎなり東北産の安杜羽加です。今回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」ということで、紹介していきたいと思います。

私のルーツは「仙台営業所のレッスン場」です。私がスターダストプロモーションに入所したての時、マネジャーさんに「ダンスレッスンに来ないか」と誘われました。モデルを志望していた私は一度は断りましたが、次の電話で半強制的に「レッスンに来てください」と言われ、人生初めてのレッスンを受けた思い出の場所です。仙台営業所のレッスン場は、私が初めていぎなり東北産のメンバーと出会った場所でもあり「アイドルとは何か」をゼロから教えてもらった場所でもあります。いぎなり東北産として過ごしてきた数え切れないほどの思い出が、あの場所には詰まっています。レッスン場にある大きな鏡を曇らせるまで汗だくになって踊り続けたことも、自主練習の時間にレッスンとは全く関係ない、泣ける動画を1つのスマホでみんなで見ていてスタッフさんに見つかってたくさん怒られたことも…。思い出の数々は今でも鮮明に覚えています。仙台営業所のレッスン場は今のいぎなり東北産、そして今の私を作ってくれた思い出深い大切な場所です。

今回は私のルーツとしてレッスン場を選ばせていただきましたが、東北にはほかにも大切な場所がたくさんあります。どこも本当に大好きで、私にとっては1つ1つが大事な場所です。これからも東北に、そして私の地元の福島県に、たくさん恩返しができる存在になりたいと思っています。

東北でのお仕事も、もっともっとたくさんしたいです！ 東北の企業のみなさん、ぜひ、いぎなり東北産をよろしくお願いします！【安杜羽加】

◆安杜羽加（やすもり・わか）2002年（平14）10月30日生まれ、23歳の福島県産。時間やきれいを管理する東北産のしっかり者。愛称は「わかりん」。メンバーカラーは黄。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売予定。