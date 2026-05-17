プロ野球セ・リーグは16日、3試合が行われました。

3位巨人は4位DeNAと対戦。両チーム同点のまま迎えた7回、巨人は1アウト1塁3塁を作るとダルベック選手のピッチャーゴロがDeNAのフィルダースチョイスを誘い3塁ランナーの平山功太選手が本塁に生還、勝ち越しに成功しました。接戦を制した巨人が連勝を「5」に伸ばしました。

首位ヤクルトと対戦した中日は初回、村松開人選手と石伊雄太選手のタイムリーで2点を先制します。3回には村松選手と石川昂弥選手のホームランで追加点。投げては先発の大野雄大投手が7回無失点の好投を見せるなど、投手陣は完封リレーで勝利を収めました。

2位阪神は5位広島と対戦。阪神は初回に佐藤輝明選手のタイムリーなど2点を先制、4回には佐藤選手がソロホームランを放ち追加点を挙げます。3点差で迎えた9回、先発の村上頌樹投手がタイムリーを浴び、2点差とされますが、2アウト1塁3塁でマウンドに上がったドリス投手がリードを守り勝利しました。

＜5月16日セ・リーグ結果＞

◆巨人 4-3 DeNA

勝利【巨人】高梨雄平(1勝)

敗戦【DeNA】中川虎大(3勝1敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗12S)

本塁打【DeNA】筒香嘉智3号

◆中日 8-0 ヤクルト

勝利【中日】大野雄大(5勝1敗)

敗戦【ヤクルト】奥川恭伸(1勝3敗)

本塁打【中日】村松開人2号、石川昂弥1号

◆阪神 3-1 広島勝利【阪神】村上頌樹(2勝3敗)敗戦【広島】森下暢仁(2勝5敗)セーブ【阪神】ドリス(1敗6S)本塁打【阪神】佐藤輝明11号