女優の吉岡里帆が、出演中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜夜８時）の予告画像を披露し反響を呼んでいる。

ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に小一郎（豊臣秀長）の正妻となる慶（ちか）役で出演している吉岡は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「明日“豊臣兄弟”第１９話。 雪解け回です…刀傷や密通の謎が明かされ、ここからようやく夫婦になっていきます」と告知すると、着物を着崩して肩があらわになったショットなど複数の予告画像をアップした。

続けて、「大河の撮影は行く度に何年も経っていて、時間経過に驚かされます。姉川、比叡山、小谷城と歴史は流れていましたが気付いたらお嫁に来てから慶（ちか）は何も出来ず、何と８年も月日が経っていました。こちら側の気持ちと慶（ちか）の気持ちが妙にリンクしてむず痒い日々を送っていましたが、この回に思いを託しています。ぜひ見て頂けたら嬉しいです」と、第１９回に込めた想いをつづった。

この投稿にはファンから「ホンマに美しい」「お綺麗ですね 楽しみです」「明日見たら絶対泣くと思う」「ほんと素晴らしい表情 心情が伝わるの凄いです」「なんと妖艶でしょうか！！」などの声が寄せられている。