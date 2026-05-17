エニシー×ミッキー＆フレンズ限定パック登場♡心ときめく特別スキンケア

スキンケア時間をもっと楽しく、もっと特別にしてくれる限定アイテムが登場♡「enisie（エニシー）」シリーズから、ディズニー「ミッキー＆フレンズ」をデザインした限定パッケージの『エニシーグローパック Fantasy』が数量限定で発売されます。見た目の可愛さはもちろん、今回だけの特別処方や限定ステッカーなど、心がときめく魅力がたっぷり。毎日の美容時間をご褒美タイムへ変えてくれる注目アイテムです。

限定デザインの特別感に注目

全国のエステサロン・理美容室・美容クリニックなどで展開されている人気炭酸ガスパック「エニシーグローパック」から、特別モデル『エニシーグローパック Fantasy』が登場。

パッケージには「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターたちをあしらい、思わず飾りたくなるような華やかなデザインに仕上がっています。

箱を手に取った瞬間からワクワク感が広がり、毎日のスキンケア時間をより楽しく演出。可愛らしさがありながらも上品な雰囲気で、大人女子にもぴったりな限定仕様です。

数量限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

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特別処方でうるおいケア

『エニシーグローパック Fantasy』は、美容サロン専売品として人気の「エニシーグローパックPRECIOUS」をベースに、今回の限定パックのためだけに開発された特別処方を採用しています。

整肌成分として、乳酸桿菌／乳発酵液（牛乳）、レモン果実エキス、セイヨウミザクラ果実エキス、カカオエキスなどを配合。

エニシーならではの炭酸ガスパック技術と組み合わせることで、肌をすこやかな状態へ導きます。

また、スキンケア中も気分が上がるようなスペシャル感も魅力。自宅でのケア時間をサロン気分で楽しめる、贅沢なアイテムとなっています。

※本製品における各成分は、すべて整肌成分として配合しています。

限定ステッカー＆キャンペーンも

本商品には、「ミッキー＆フレンズ」デザインのオリジナルステッカー（全3種）が1枚ランダムで封入されています。

どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみ♡コレクションしたくなる可愛さで、ファンにはたまらない特別仕様です。

さらに、リズム公式ECサイトで『エニシーグローパック Fantasy』を購入した方を対象に、限定トートバッグが当たるキャンペーンも予定されています。

詳細はリズム公式サイトにて順次発表されるので、こちらもぜひチェックしてみてください。

まとめ

可愛い限定デザインと、本格的なスキンケア機能を兼ね備えた『エニシーグローパック Fantasy』。

ミッキー＆フレンズの世界観に癒やされながら、毎日の美容時間をより特別なものへと導いてくれるアイテムです。

数量限定ならではのプレミア感も魅力なので、自分へのご褒美にはもちろん、ディズニー好きな方へのギフトにもおすすめ♡心弾む限定パックで、楽しいスキンケアタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。