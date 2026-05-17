レジェンド・西永彩奈がグラビア卒業！『週プレ』で魅せる最後の”ウェディングパンチラ”!?

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！

西永彩奈が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！

西永彩奈 ©栗山秀作／集英社

【プロフィール】

西永彩奈（にしなが・あやな）

1996年1月18日生まれ 岡山県出身

身長154cm B79 W57 H87

お菓子系雑誌『Cream』を長年彩り、現在は副編集長としても活躍。50作目となるラストDVD『Bye-bye!』（エアーコントロール）が発売中！

公式X & Instagram【@nishinagaayana】

今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】西永彩奈写真集「THE LAST」は、価格／1100円（税込）にて、主要電子書店で 5月11日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】西永彩奈写真集「THE LAST」©栗山秀作／集英社

＜特集情報＞

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