開催：2026.5.17

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 4 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が17日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとロイヤルズが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。

1回裏、4番 アレク・バールソン 3球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 1-0 KC

5回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 STL 1-1 KC

5回裏、9番 ビクター・スコット 2球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでカージナルス得点 STL 2-1 KC、1番 マシン・ウィン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 3-1 KC

8回裏、4番 アレク・バールソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 4-1 KC

9回表、6番 ジャック・カグリオン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 STL 4-2 KC

試合は4対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで2勝3敗0S。カージナルスのソリアーノにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 06:14:07 更新