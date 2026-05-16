ビームスがサロモンのポップアップ開催、新しいランニングスタイルを提案

「サロモン（Salomon）」が、ランニングコレクション「グラベルランニング（Gravel Running）」のポップアップストアをビームス メン 渋谷で開催する。期間は5月28日から6月7日まで。

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グラベルランニングは、タイムやルールを気にせず、アスファルトからオフロードまでを自由に走る、サロモン独自のランニングスタイルを提案するランニングコレクション。ポップアップストアでは、普段ビームスでは取り扱いのないサロモンのランニングシューズやウェアを一堂に揃え、新しいランニングの楽しみ方を体感できる空間を目指す。

会期初日の5月28日には、ビームス主催のランニングイベント「BEAMS SPORTS featuring Salomon “Gravel Running” ~ONE CAN RUN HOUR~」を開催。同イベントのために結成されたランニングチームが渋谷・原宿エリアを走る様子を会場で中継するほか、「オープンエア（open air）」のクラフトビールや「イエストウキョウ（YES TOKYO）」のコールドプレスジュース、「トウキョウサンドウィッチクラブ（TOKYO SANDWICH CLUB）」のミニハンバーガーといったフードやドリンクを提供。DJライブも用意する。

■サロモン グラベルランニング ポップアップストア

開催期間：2026年5月28日（木）〜6月7日（日）

会場：ビームス メン 渋谷

所在地：東京都渋谷区神南1-15-1 1〜2階

営業時間：11:00〜20:00 ※5月28日のポップアップストアのみ19:00〜21:00