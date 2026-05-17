プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。

5位の楽天は3位ソフトバンクと対戦。2点を追いかける5回に村林一輝選手のソロ、さらに黒川史陽選手と浅村栄斗選手のタイムリーで逆転します。7回には渡邊佳明選手が押し出し四球を勝ち取り相手を突き放すと、最後まで逃げ切って3連勝としました。ソフトバンクは2回に山本祐大選手のヒットなどで作った満塁のチャンスを活かして先制に成功しますが、投手陣がリードを守れず4連敗。4位転落となりました。

試合前の時点で4位だった日本ハムは2位西武と激突。レイエス選手の2本のタイムリーと野村佑希選手の2ランで3回までに4点を奪いますが、先発の加藤貴之投手が4回までに4本のソロを許し同点に。それでも同点の8回にレイエス選手が再び躍動。勝ち越し7号ソロが飛び出し、日本ハムはこのまま逃げ切りに成功。西武の連勝を「7」で止め、3位に浮上しました。2位の西武は接戦を落とし、0.5ゲーム差のまま首位オリックスを追います。

6位のロッテと首位オリックスの一戦は、両先発による緊迫した投手戦を展開します。試合が動いたのは6回、ロッテは1死2、3塁のチャンスを作ると、佐藤都志也選手が2点先制タイムリーヒットを放ちます。この2点を5人の継投で守り切り、首位オリックスに対してカード勝ち越しを決めました。オリックスは序盤に作った再三のチャンスを活かせず無得点に終わりました。

2位までは順位変わらず。3位に浮上した日本ハムが首位まで3.5ゲーム差と迫っています。ソフトバンクは借金「1」とし4位に後退。5位の楽天とは1ゲーム差。その楽天に対し、6位のロッテは1.5ゲーム差で追います。

＜5月16日パ・リーグ結果＞

◆楽天 4-3 ソフトバンク

勝利【楽天】古謝樹(1勝3敗)

敗戦【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(2勝3敗)

セーブ【楽天】柴田大地(1S)

本塁打【楽天】村林一輝4号

◆日本ハム 5-4 西武

勝利【日本ハム】田中正義 (1勝1敗)

敗戦【西武】甲斐野央(1勝2敗1S)

セーブ【日本ハム】柳川大晟 (1勝10S)

本塁打【日本ハム】野村佑希6号、レイエス7号【西武】ネビン5号、6号、滝澤夏央1号、カナリオ2号

◆ロッテ 2-0 オリックス勝利【ロッテ】小野郁(1勝)敗戦【オリックス】田嶋大樹 (1勝1敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗12S)