フォロワー500万の165cm美女、タイトな白トップス姿で抜群プロポーション全開！ 多数の「いいね！」集まる
クリエイターのちゆうが17日までにTikTokを更新。タイトなトップス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「この音源ページが最高だからっていつもより保存といいね多いの本当やめて？？？wwww」と投稿したのは、タイトな白Tシャツを着てダンスを披露する動画。ファンからは「可愛いすぎる」「最高」などの声が集まっている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「この音源ページが最高だからっていつもより保存といいね多いの本当やめて？？？wwww」と投稿したのは、タイトな白Tシャツを着てダンスを披露する動画。ファンからは「可愛いすぎる」「最高」などの声が集まっている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）