ちゆう、ソロショット　※「ちゆう」TikTok

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　クリエイターのちゆうが17日までにTikTokを更新。タイトなトップス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」　水着ショットも（18枚）

　“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。

　そんな彼女が「この音源ページが最高だからっていつもより保存といいね多いの本当やめて？？？wwww」と投稿したのは、タイトな白Tシャツを着てダンスを披露する動画。ファンからは「可愛いすぎる」「最高」などの声が集まっている。

引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）