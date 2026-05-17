「おー！これは記念品」 村上宗隆、MLB公式からの一報にファン想像「ってことはトレードは…」
日本時間7月27日、1万5000人に配布
米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数1安打で本塁打は出ず、チームは5-10で敗れた。一方、夏にはボブルヘッド人形が配布されることが決まり、ファンからは様々な声が上がった。
この日のカブス戦では本塁打は出なかったが、ここまで15本と量産し、チームを牽引している村上。メジャー定番グッズのラインアップにも加わった。
MLB公式サイトはカブス戦前、「レート・フィールドでの2026年ホワイトソックス・ファンプロモーションのラインナップに3つの限定版ボブルヘッドが追加」と題する記事を掲載した。
7月26日（同27日）の本拠地アストロズ戦で、村上のメジャー初本塁打を記念した「ムネタカ・ムラカミ・ボブルヘッド」が、来場の1万5000人に配布される。X上のファンからは歓喜を含め、様々なコメントが寄せられた。
「欲しい！！」
「村上君のボブルヘッドいいな〜」
「おー！！ これは記念品だ」
「7月26日に村上のボブルヘッド配るってことはトレードは無いと考えていいのか？」
村上は今季、打率.227にとどまるが、15本塁打、29打点をマークしている。
（THE ANSWER編集部）