『タツキ先生は甘すぎる！』“しずく”松本穂香、苦しすぎる半生を告白 ネット同情「可哀想」「理不尽だなぁ」
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が16日に放送され、“しーちゃん”こと元中学校教師のしずく（松本）が自身の過去を打ち明けると、ネット上には「しーちゃんの過去もまた重いな…」「可哀想に⋯」「理不尽だなぁ」などの反響が寄せられた。
【写真】タツキ（町田啓太）と“人生の紙芝居”を作るしずく（松本穂香）『タツキ先生は甘すぎる！』第6話より
死のうとしている智紀（大倉琉人）を助けようとして転落したタツキ（町田）が病院に運ばれた。病院に駆け付けたしずくに、智紀は「俺なんかゴミ以下だ」と言い放つ。「この先どうやって生きていけばいいの？」という智紀の問いかけに、しずくは答えられずにいた。
そんなしずくにタツキは、智紀の得意なゲームをやるように提案。しずくはタツキの入院中、ゲームの中の智紀に接触するため、寝る間も惜しんで挑戦する。やがて、退院したタツキが「ユカナイ」に復帰し、出迎えるしずくだったが、その直後に過労で倒れてしまう。
三雲（江口洋介）の「智紀を助けるためにも、まずはタツキがしーちゃんの気持ちに寄り添うことが必要だ」というアドバイスを受け、タツキはしずくに“人生の紙芝居”を作ろうと提案する。
しずくは、絵を描きながら子ども時代を振り返る。小学生時代のしずくは勉強が好きで友だちも多かったとのこと。しかし中学生になったある日、しずくの言動がなぜか“からかい”の対象になってしまい、さらにクラスメートから無視されてしまう。この“いじめ”をきっかけに、しずくは学校へ行けなくなり、部屋から出られなくなってしまう。
高校へは進学せずに部屋に引きこもる生活を続けていたしずくはある日、自分をいじめていた元クラスメートの姿をSNSで目撃。加害者が高校生活を謳歌する姿に、しずくは悔しさと怒りを覚え、高卒認定を取得する。その後、大学へ進み教師になったしずくだったが、真面目に授業を受けない生徒たちや保護者からのクレームに手を焼く日々が続くのだった…。
しずくの過酷な半生が明らかになると、ネット上には「しーちゃんの過去もまた重いな…」「可哀想に⋯」「つらい…苦しくなっちゃう…」「これは理不尽だなぁ」といった声や「学校に苦しい過去を持ってるのに教師を選んだのは中々凄い決断だよ」「頑張ったしーちゃん偉いよ！」などの投稿が集まっていた。
【写真】タツキ（町田啓太）と“人生の紙芝居”を作るしずく（松本穂香）『タツキ先生は甘すぎる！』第6話より
死のうとしている智紀（大倉琉人）を助けようとして転落したタツキ（町田）が病院に運ばれた。病院に駆け付けたしずくに、智紀は「俺なんかゴミ以下だ」と言い放つ。「この先どうやって生きていけばいいの？」という智紀の問いかけに、しずくは答えられずにいた。
三雲（江口洋介）の「智紀を助けるためにも、まずはタツキがしーちゃんの気持ちに寄り添うことが必要だ」というアドバイスを受け、タツキはしずくに“人生の紙芝居”を作ろうと提案する。
しずくは、絵を描きながら子ども時代を振り返る。小学生時代のしずくは勉強が好きで友だちも多かったとのこと。しかし中学生になったある日、しずくの言動がなぜか“からかい”の対象になってしまい、さらにクラスメートから無視されてしまう。この“いじめ”をきっかけに、しずくは学校へ行けなくなり、部屋から出られなくなってしまう。
高校へは進学せずに部屋に引きこもる生活を続けていたしずくはある日、自分をいじめていた元クラスメートの姿をSNSで目撃。加害者が高校生活を謳歌する姿に、しずくは悔しさと怒りを覚え、高卒認定を取得する。その後、大学へ進み教師になったしずくだったが、真面目に授業を受けない生徒たちや保護者からのクレームに手を焼く日々が続くのだった…。
しずくの過酷な半生が明らかになると、ネット上には「しーちゃんの過去もまた重いな…」「可哀想に⋯」「つらい…苦しくなっちゃう…」「これは理不尽だなぁ」といった声や「学校に苦しい過去を持ってるのに教師を選んだのは中々凄い決断だよ」「頑張ったしーちゃん偉いよ！」などの投稿が集まっていた。