ダウンダウン・浜田雅功が元朝日放送でフリーのヒロド歩美アナウンサーとＭＣを務める

新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（テレビ朝日系列、午後１時５５分）が１７日に初回放送される。同番組は浜田とヒロドの“ペア”がトップアスリートの知られざる人間ドラマに迫る。

トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていくシリーズ企画。１７日の放送では、プロ野球界の名捕手・古田敦也氏と女子ゴルフ元世界ランキング１位の宮里藍さんが登場する。

また浜田がテレビ朝日で冠番組を持つのは「浜ちゃんのこれが聖地や！」（２０００年７月）以来、実に２６年ぶり。現在は子育て中心の生活を送っている宮里さんだけに、浜田とは約２０年ぶりの対面。順風満帆なアマチュア時代やプロ転向後の苦難を「人生年表」で振り返った宮里さんは、当時の貴重映像がＶＴＲで流れると、「本当にすいません！」とまさかの謝罪。浜田が「絶対にアカン！」とのけぞる仰天エピソードや、後輩プロゴルファーからのタレコミが次々と披露され、スタジオは笑いに包まれた。

宮里さんは、「あまり表に出ていない、私のおっちょこちょいなエピソードなども含めて、現役時代のことやプライベートのことも包み隠さずにお話しさせていただきました。視聴者の皆さんのリアクションが気になりますが（笑）、楽しんでいただけたらうれしいです！」とコメント。浜田×トップアスリートによる“化学反応”に、期待が高まる。