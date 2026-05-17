北朝鮮の朝鮮中央通信は5月8日、金正恩総書記が7日に新型駆逐艦「崔賢」に乗船し、機動能力総合評価試験を視察したと伝えた。正恩氏は試験の結果に満足し、6月中旬に崔賢を海軍に引き渡すよう指示した。同通信が配信した写真によれば、西側メディアが「キム・ジュエ氏」と呼ぶ正恩氏の娘も同行した。

【画像】北朝鮮ではなかなかお目に掛かれない黒いレザー・ジャケットに身を包んだキム・ジュエ…“ナゾの少女”が見せた、ロイヤルファミリーの冷徹な実態を示す“ある行動”が記録された1枚の写真がこちら

同通信は崔賢の艦内食堂と見られる場所で、乗組員たちがカップ麺あるいはカップ飯とみられるインスタント食品を食べている写真を公開した。乗組員たちはスプーンを使っていたことから、カップ飯なのかもしれない。食堂には正恩氏とジュエ氏もいた。ジュエ氏の前に座った乗組員にもインスタント食品が配られていた。正恩氏とジュエ氏も食べていたのかどうかは、手元が隠れていたため、判然としなかった。

「海自ならあり得ない」VIP視察で出されたカップ麺

この写真をみた海上自衛隊元幹部は「海自ならあり得ない光景だ」と語る。海自艦にも政治家などのVIPが訪れることはある。その場合、艦内で調理した食事を提供する。元幹部は「VIPにインスタント食品を出すことは考えられない」と指摘する。

そもそも、海自はカップ麺やカップ飯を食料として採用していない。海自も「非常用糧食」として缶詰は採用している。戦闘態勢に入ると、調理員も配置に就くため、食事を作れない。その場合、缶詰に入ったごはんや副菜を配置場所に配る。乗組員は配置に就きながら食事を取ることになる。ただ、カップ麺やカップ飯はお湯を必要とするため、非常用糧食としては使えない。せいぜい、乗組員が個人的な夜食として三々五々艦内に持ち込む程度だという。

では、なぜ北朝鮮は最高指導者との席にインスタント食品を並べたのか。北朝鮮軍兵士だった脱北者は「おそらく、金正恩の差し入れだったのだろう」と話す。北朝鮮では経済が好調だった金日成主席の時代には、現地視察の際に側近がドルや人民元を詰め込んだケースを持参。視察先の要望に応じて札束をばらまいていた。ところが、1990年代にソ連・旧東欧圏の崩壊や「苦難の行軍」と呼ばれる大規模な食糧危機の発生などで、北朝鮮経済が苦境に陥った。金正日総書記は当時、札束の代わりに、日本から輸入した大量のカップ麺を段ボールに箱詰めし、視察先で配った。

札束の代わりにカップ麺？

この脱北者によれば、北朝鮮では1970年代、朝鮮総連が資金提供して建設した「平壌愛国ククス（麺）工場」で袋入りのインスタントラーメンが生産されたのが始まり。2010年代になると、中国からカップラーメンの生産ラインを導入し、国産のカップラーメンを製造している。正恩氏が持ち込んだのも、おそらく同じものだろう。

あるいは、崔賢など北朝鮮軍の食料供給システムが不十分なのかもしれない。前出の元海自幹部は「就役前なので、崔賢の調理室に火が入っていなかった可能性がある」と語る。同時に、「就役を1カ月後に控えた段階で、十分な食事を供給できないのであれば、それはそれで深刻な問題だ」と語る。

朝鮮中央通信によれば、崔賢は様々な洋上試験を行っている模様だ。最低でも数日間の航海が必要になる。海自艦の場合、野菜など1週間くらいしか保存がきかない「生糧品」と、肉類など冷凍が可能で1カ月程度は保存できる「貯糧品」を搭載する。航海任務が長引く場合は、洋上補給も受ける。北朝鮮海軍は、こうした食料の補給システムに不安を抱えている可能性がある。海自元幹部は「内情がどうであれ、北朝鮮海軍の弱さを想像させる写真は公開するべきではなかった」と指摘する。



画像は朝鮮中央通信より

複数の脱北者によれば、金正恩氏は「兵器好き」「箱物好き」で知られる。軍事工場で最新の兵器を視察したり、新しい工場や病院を訪れたりするのが大好きだという。北朝鮮メディアの伝える写真を見る限り、兵器や医療機器は立派に見えるものの、そこで働く人々の服装などはこの数十年間ほとんど変わっていない。最高指導者が関心を向けるものだけに集中的に資金を投資した結果と言えるだろう。

キム・ジュエ氏が“口をつけない”理由

北朝鮮は2024年からのロシアへの軍派遣で大規模な経済的利益を得たとされる。韓国銀行（中央銀行）によれば、2023年の北朝鮮実質GDP（国内総生産）成長率（推計値）は、前年比でプラス3.1％になり、4年ぶりのプラス成長を記録した。前出の元海自幹部は「金正恩自身が強い関心を寄せる駆逐艦なのだから、せめて牛肉の塊でも差し入れれば良いのに、カップラーメンでは贈り物として貧弱すぎる」と語る。北朝鮮軍の兵士たちが何を食べようと、特に関心はないのだろう。

キム・ジュエ氏はこの日も、北朝鮮ではなかなかお目に掛かれない黒いレザー・ジャケット姿だった。朝鮮中央通信が、ジュエ氏が乗組員との食事の席に同席した様子の写真を配信したのも、「大衆性」「親しみやすさ」を演出する狙いがあったのだろう。同時に、実際に食べる様子を写さなかったのは、「食べるそぶり」だけで、「一般大衆の食べるものには興味もないし、食べたくもない」というジュエ氏の主張をくみ取った結果だったのかもしれない。

（牧野 愛博）