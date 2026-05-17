イラン攻撃をはじめ、トランプ米大統領の行動に国際社会が振り回されている。混迷する国際情勢の中で、日本外交の基軸・日米同盟も大きな岐路に立つ。就任から半年が経つ今、高市早苗首相の外交をどう評価すべきなのか。そして、これから日本外交はどこに向かうべきなのか。安倍政権下で設置された安保法制懇談会の有識者委員で、国際政治が専門の京都大学大学院教授の中西寛氏に聞いた。

【画像】高市早苗首相とトランプ米大統領。日米関係は岐路に差し掛かる

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日本人の「没落感覚」と高市人気

この危機の時代に日本外交のかじ取りを担うことになったのが、高市早苗首相です。

昨年10月に誕生した政権は、就任直後の世論調査で82％という驚異的な内閣支持率を記録し、半年経った今なお高い支持率を維持しています。この“サナエブーム”については私自身、十分把握しかねています。しかし、その背景には、日本人の意識が急速に変化していることがあるように思います。



外交方針が問われる高市早苗首相 Ⓒ時事通信社

その変化は、少しずつ顕在化していました。たとえば、ウクライナ戦争以降、当時の岸田文雄首相が繰り返し述べた「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」というフレーズに日本人が共感し、すんなりと受け入れた。その結果、ロシアに対する強い外交姿勢やNATO諸国との協力強化も大きな反対なしに決まっていきました。その後、防衛費をGDP比で2％に増額するという、それまでなら世論や国会で大反対されたであろう決定も、大きな反発を招くことはありませんでした。

私は、それだけ国民の間で、日本という国が置かれた状況に対する危機感が高まってきたのだと思います。日本人がある種の「没落感覚」を抱くようになり、将来に恐怖心を抱いている。日本が危機にあるという恐れや実生活が苦しくなっている不満がある中で、救世主となる政治家の出現を待望するようになったのです。

そこに登場したのが、高市首相でした。憲政史上初の女性首相として、政治の常識を打ち破るような新鮮さに国民は期待し、今なおそれが続いているわけです。

「非常時」に登場した首相の共通点

このように見ると、今の日本社会の心理は「非常時」という言葉がキーワードとなった1930年代と重なってきます。1931年の満州事変以降、日本は国際的に孤立し、国内では五・一五事件や二・二六事件といった軍部がらみの政変が立て続けに起こり、1937年に始まる日中戦争へと突入していきました。

その日中戦争勃発の1カ月前に首相に就任したのが、皇室に最も近い「五摂家」筆頭の家柄に生まれた、45歳の近衛文麿でした。華族出身の“皇室にも近い家柄の若手政治家”がこの非常時に首相として登場したことで、国民からの絶大な支持と人気を集め、世は“近衛ブーム”の様相を呈しました。

高市首相と今のところ最も似ている過去の首相はこの近衛ではないかと私は思います。人々が（言葉こそ使いませんが）「非常時」感覚を共有している局面で登場し、初めての女性首相という“特殊性”を持っています。ほかにも、いくつかの共通点が思い当たります。

例えば、メディアの使い方の巧みさです。近衛は、第一次政権を成立させる前年に日本放送協会（NHK）の総裁に就任するなど、メディアに精通していた。政権発足直後には「全国民に告ぐ」と題して、首相として史上初となるラジオ演説を敢行しています。その喋り方は明瞭で分かりやすく、政治に関心のない人たちもラジオの前に集まりました。日中戦争前夜の緊迫した情勢において、国民の一致団結と協力を直接訴えかけるメディア戦略だったわけです。

今の高市首相も、既存メディアに対する不信感が強まる中、SNSで自ら発信する手法を取っている。難しい具体的な話は飛ばして、共感を得やすい形で語ってくれる。そうした姿勢が近衛と同じく、支持率の高さに反映されているように思えます。

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（中西寛「近似する高市早苗と近衛文麿」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・高市首相に欠ける「構想力」

・分岐点に差し掛かった日米関係

・アメリカの核の傘は機能していない

（中西 寛／文藝春秋 2026年6月号）