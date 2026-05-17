「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

広島・森下暢仁投手（２８）が、５回５安打３失点でリーグワーストタイの５敗目（２勝）を喫した。初回に先制点を奪われるなど２点を失い、０−２の四回には佐藤輝に１１号ソロを浴びた。３盗塁も許した。直近登板３戦３連敗。さらにビジターでの登板は、昨季途中から９戦９敗となった。チームは、今季最多タイの借金９になった。

猛虎の勢いにのみ込まれた。初回に奪われた２点が、森下の右肩に重くのしかかる。「中野さんを四球で歩かせたりと、リズム良く投げることができなかった」。悔しさが募った立ち上がりの２０球。一気呵成（かせい）に攻められた。

先頭・高寺に右前打を浴びた。続く中野を迎えた場面。初球で高寺にスタートを切られ、二塁を奪われた。わずか４球で無死二塁を背負った。

中野にはストレートの四球。森下の中飛で１死二、三塁とされピンチが広がった。打席には佐藤輝だ。フルカウントから投じた外角へのチェンジアップが高めに浮き、先制の右前適時打にされた。

「佐藤輝のところで安打にされてしまった。もっと強い球で勝負して、四球でも良かった。攻めきれずに終わってしまい、チームに流れを持って来られなかった」

試合の分岐点。４番を封じられなかった投球に唇をかんだ。

二回以降は無失点で終えるものの、２−０の四回に追加点を献上。再び佐藤輝に、バックスクリーン左へ１１号ソロを浴びた。はじき返された外角低めへのチェンジアップは、失投でない。それでも「みんながよく見るような、打球の持って行かれ方をされた」と言葉を絞り出した。

５回５安打３失点で、リーグワーストタイの５敗目。今季、クオリティースタート（６回以上自責点３以下）は２試合しかない。さらにビジターでの登板は、昨季６月１３日の日本ハム戦（エスコン）での白星を最後になく、９戦９敗となった。

セットポジションからの投球にも課題が出た。高寺には初回に加え、五回にも二盗を決められ、福島にも四回に二盗。計３度盗塁を決められた。

新井監督は「投手コーチと、ちゃんと修正してもらいたい。みんなスタートを切った瞬間、もうセーフのタイミングなので」と指摘した。

投球内容について、指揮官は「前回よりは、少し上向いてきているように見えた」と話し、次回登板についても変更がないとした。

登板間隔を中６日空ければ、次回は２３日・中日戦（バンテリン）での先発になる。課題となった“足攻”への対策を講じて、ビジターでの連敗ストップへ。チームの逆襲には、右腕の復調が欠かせない。