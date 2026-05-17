元大関の把瑠都、引退後は社長に転身していた 「エストニアと日本の架け橋として」意外な職種に
2013年に現役引退した元大関の把瑠都（41）が16日放送のテレビ朝日系『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』（後6：30）に出演。現在の職業を明かした。
【写真】マツコが小さく見える？元大関・把瑠都が2ショット公開
番組内で現在の職業について問われた把瑠都は「輸入会社を経営しています」と社長になったことを明かした。また「相撲を引退してエストニアと日本の架け橋として、もっと何かできることはないかなと思ったんです」とその理由を明かした。
把瑠都は引退後2年間、輸入に関する知識を勉強し、2016年から事業を開始。さらに母国のエストニアでは、ホテル経営を行っている。
また社長業のほかにも、自分の道場で相撲を子どもたちに教えていると明かし、スタジオでVTRを見守っていた笑福亭鶴瓶らを驚かせた。
【写真】マツコが小さく見える？元大関・把瑠都が2ショット公開
番組内で現在の職業について問われた把瑠都は「輸入会社を経営しています」と社長になったことを明かした。また「相撲を引退してエストニアと日本の架け橋として、もっと何かできることはないかなと思ったんです」とその理由を明かした。
把瑠都は引退後2年間、輸入に関する知識を勉強し、2016年から事業を開始。さらに母国のエストニアでは、ホテル経営を行っている。
また社長業のほかにも、自分の道場で相撲を子どもたちに教えていると明かし、スタジオでVTRを見守っていた笑福亭鶴瓶らを驚かせた。