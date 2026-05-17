「言語化」という言葉にモヤモヤが止まらない理由・ベスト1

「言語化だけがすべてではない」「絵を描くように考えるのが大事」「口下手のままでも伝え方は上手になれる」など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「言語化」という言葉

ここ数年、「言語化」という言葉をよく聞くようになりました。

「言語化能力を鍛えよう」

「うまく言語化できる人が優秀」

「考えを言葉にできない人は評価されない」

そんな空気を感じている人も多いでしょう。

たしかに、仕事では「わかりやすく伝える力」が重要です。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その言語化ブームに対して、少し違う角度から疑問を投げかけています。

「誰とでも話さなければいけない」がしんどい

本書では、まずこんな現実が語られます。

「話したくない人と話さなければいけない……」

そんな環境自体が精神的な負担になります。

だから学生には「社会に出たくない」と感じる人がいるのでしょう。

学生時代は仲間と楽しくおしゃべりするという状態こそが通常モードだからです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これはかなり本質的です。

学生時代は、「話しやすい人とだけ話す」ことがある程度できます。

ですが、社会に出るとそうはいきません。

価値観が合わない相手とも、苦手な相手とも、コミュニケーションを取らなければならない。

その瞬間から、多くの人は「ちゃんと話せる人間にならなきゃ」と焦りはじめます。

「言語化」が求められる理由

本書では、こう続きます。

でも、仕事を意識しはじめると突然、「誰にでも伝わるように話さなければ」と焦ることになります。

これも世の中で「言語化」のスキルが求められるひとつの要因ではないでしょうか。

社会人は誰とでもうまく話せることが期待されているからです。

SNSでの発信も、それを読む「みんな」に伝わる誤解のない伝え方が求められます。

でも、コミュニケーションは相手によって変わるものです。

漫画のように三頭身だった自分が、急に身構えて五頭身や七頭身として振る舞う。

ただ、その姿を長時間は維持できません。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

ここに、多くの人が感じているモヤモヤがあります。

本来、人は相手によって自然に話し方を変える生き物です。

親しい相手にはリラックスできるし、距離のある相手には緊張する。

それなのに、「誰にでも同じように、わかりやすく、誤解なく伝えろ」と求められる。だから疲れるのです。

「誰にでも伝わる」は、本当に可能なのか

さらに本書では、こんな指摘が出てきます。

誰にでも伝わる話し方を要求される理由は、業務の効率化にあります。

みんなに伝わる話し方なら、一度の伝達で済み、業務効率が上がります。みんなに伝わる話し方は、業務上のニーズなのです。

でも、果たして、そんなことは可能なのでしょうか？

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは非常に鋭い問いです。

たしかに、会社としては「一度で全員に伝わる説明」が理想です。

ですが現実には、相手によって前提知識も感情も受け取り方も違います。

つまり、「100％誰にでも伝わる言葉」というのは、そもそも存在しないのかもしれません。

それなのに、「ちゃんと伝わらないのは、自分の言語化能力が低いからだ」と思い込むと、人はどんどん苦しくなります。

「言語化できない自分」を責めすぎなくていい

もちろん、言葉で整理する力は大切です。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』では、「コミュニケーションは言葉だけではない」と教えてくれます。

人間関係には、距離感があります。

空気があります。

タイミングがあります。

だから、「誰にでも完璧に伝わる話し方」を目指しすぎると、むしろ不自然になる。

「言語化」という言葉にモヤモヤするのは、多くの人が本能的に、「そんな簡単な話じゃない」と感じているからなのかもしれません。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。