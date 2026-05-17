飛行機の中で動き回る長男に手を焼いていたら、同じ便の女性客が一喝。

【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に… その時、周りの反応は

北海道在住の50代女性・Kさんは彼女の行動にとても助けられたという。

＜Kさんからのおたより＞

今から20年ほど前のことです。

羽田発稚内着のANA機に、我が子3人と乗っていました。

一番上の長男が落ち着かずちょろちょろして手を焼いていました。

「お母さんが大変なんだから」

その時、通路を挟んで隣の若い女性が長男にゲンコツ。

「お母さんが大変なんだから、おとなしくしなさい」

と叱りつけました。

そして降りる時に、真ん中の長女を抱き、私がお嬢さんを抱っこしますからと言ってくださいました。

感謝しても、しきれません。

あの時は、本当にありがとうございました。



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