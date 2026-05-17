愛用している万年筆について、友人いわく「今買い直すと前よりかなり高い」とのこと。今後はさらに値上がりする可能性もあるのでしょうか？

万年筆は以前より高くなっている？

万年筆の価格は、ここ数年で上がっている傾向があります。特に、金のペン先を使った国産万年筆や海外ブランドの製品では、以前の価格を知っている人ほど値上がりを感じやすいでしょう。

実際に、国内メーカーでも価格改定が行われており、大手メーカーでは、原材料費や物流費、人件費の上昇を理由に、一部商品の価格改定を発表しています。

そのため、友人の「今買い直すと前よりかなり高い」という話は、十分あり得ます。特に愛用しているモデルが廃番になっている場合は、後継品や中古品の価格が高く見えるケースも少なくありません。同じ商品が見つからないときは、似た仕様の現行モデルと比べて判断するとよいでしょう。



万年筆が値上がりしている主な理由

万年筆が値上がりしている大きな理由は、材料費の上昇です。高級万年筆のペン先には、14金や18金などの金が使われることがあります。金は世界的に取引される資源であり、価格が上がると、金のペン先を使う製品の製造コストにも影響するのです。

また、本体に使う樹脂や金属部品、インクを通す細かな部品、箱や説明書、輸送費なども価格に関係します。さらに、万年筆は書き味の調整や検品が重要な製品です。人の手による作業が多いほど、人件費の上昇も価格に反映されやすくなります。

海外ブランドの場合は、為替の影響も無視できません。円安になると、輸入品の仕入価格が上がりやすくなり、国産品でも原材料や部品の一部を海外から調達している場合は、為替や物流費の影響を受けます。

つまり、万年筆の値上がりは、メーカーだけの事情ではなく、製造から販売までの費用が全体的に上がっていることが背景にあるのです。



今後も万年筆はさらに値上がりする？

万年筆は、今後もさらに値上がりする可能性があります。金の価格、樹脂などの材料費、物流費、人件費が高い状態で続けば、メーカーが今の価格を維持することは難しくなるためです。特に金のペン先を使うモデルは、価格改定の対象になりやすいと考えられます。

ただし、比較的手に取りやすい鉄ペンのモデルは、金ペンの高級モデルより価格上昇の影響が小さい場合があります。鉄ペンとは、金ではなくステンレスなどを使ったペン先のことです。金ペンとは書き味が異なりますが、日常使いには十分な品質の製品も多く存在します。

万年筆の値上がりが気になる場合でも、急いで買い直す必要はありません。まずは、今使っている万年筆の状態を確認しましょう。インク詰まりや書き味の悪化であれば、洗浄や修理で改善する可能性があります。買い直しより修理のほうが安く済むこともあるため、メーカーや販売店に相談するのも一つの方法です。

一方で、同じモデルを長く使いたい場合や、廃番になりそうなモデルを検討している場合は、早めに価格を確認しておくと安心です。購入を決める前に現行価格や修理費、中古価格、後継モデルを比べると、無理のない判断ができるでしょう。



愛用している万年筆は早めに状態確認と購入判断をしよう

万年筆は、以前より高くなっている製品が少なくありません。背景には、金価格の上昇、材料費、物流費、人件費、為替の影響などが挙げられます。特に金のペン先を使ったモデルは、今後も値上がりする可能性があります。

ただし、価格が上がりそうだからといって、すぐに買い直す必要はありません。まずは愛用している万年筆の状態を確認し、洗浄や修理で使い続けられるかを考えましょう。新しく購入する場合は、同じモデルだけでなく、後継品や鉄ペンのモデルも比べると選択肢が広がります。

万年筆は、長く使うほど手になじむ道具です。価格の変化に注意しながら、自分の使い方と予算に合う方法を選びましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー