【bills】全8店に春夏の新メニューが登場♡ “シドニー気分”で楽しむ軽やかな食体験♪

オーストラリア・シドニー発のオールデイダイニング「bills」では、4月22日（水）より「SPRING/SUMMER 2026 MENU」が全国8店舗でスタート。テーマは「シドニーから届く、気取らない探究心」。“世界一の卵料理”を提供する店としても有名な「bills」の2026年春夏メニューを「bills 大阪」にてさっそく味わってきました。パンケーキだけじゃない、新しいbillsの魅力をお届け。

サバやタラなどの魚料理も登場。シドニーらしい多文化の一皿

朝食メニュー「グリルドマッカレル- ジャミーエッグ、トマト、スプリングオニオン、シンジャンスパイス」

(c)Kate Shanasy

価格：2,200円

「bills」といえば、リコッタパンケーキやスクランブルエッグなど、“世界一の卵料理”として知られる人気店。大阪では、JR大阪駅直結の「ルクア イーレ」7階にあり、ブレックファーストからランチ、ディナーまで気軽に立ち寄れます。

今回の春夏メニューのテーマは「シドニーから届く、気取らない探究心」。オーストラリアをはじめ、世界各地での食体験や、日本で出会った旬の食材、日常の小さな気づきから着想を得たメニューがそろいます。

朝食メニュー「グリルドマッカレル- ジャミーエッグ、トマト、スプリングオニオン、シンジャンスパイス」は、中国・新疆地方で親しまれるクミンやフェンネルシードなどのスパイスも活用。

ディナーメニュー「鱈のロースト- アグロドルチェオニオン、フレッシュハーブ、スイートビネガードレッシング」

(c)Petrina Tinslay

価格：3,000円

中でも注目したいのは日本の食材をシドニーらしい多文化の感性で再構築したメニュー。

日本ならではの和ハーブ「紫芽（むらめ）」の香りを効かせた「鱈のロースト」（写真上）は、丁寧にローストした鱈に、甘酸っぱく仕上げたエシャロットを添えた、彩り豊かなシーフードプレート。

イタリアの調理法“アグロドルチェ”と、タイのシーズニングをミックスしてあり、多国籍な世界観が楽しめます。ライムジュースやフィッシュソース、シェリービネガーを合わせたという自家製の「スイートビネガードレッシング」がとても印象的な味わい。

トーストしたライスパウダーと、シソの若芽である“紫芽”がトッピングされてあり、まさに多文化が自然に交わるシドニーを感じさせる一皿。

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ビーガン対応メニューも充実！軽やかに楽しむ多国籍な美味

「ココナッツタピオカボウル- マンゴー、ライムリーフ、マカダミアバター」

(c)Petrina Tinslay

価格：1,600円

本国・シドニーで大人気の「ココナッツタピオカボウル」は、ついに日本にも上陸。タイで愛される”マンゴースティッキーライス”からインスピレーションを得た、トロピカルなブレックファストボウル。

ライムリーフが香る自家製「ココナッツシロップ」で、丁寧に調理したホワイトタピオカの食感が、たまりません。みずみずしいマンゴーがぜいたくにトッピングしてあるのもうれしいポイント。

さらに、自家製「マカダミアバター」がとても香ばしく、クコの実、トーストしたココナッツも合わせてあり、極めつきには細かく刻んだマックルーライムリーフの爽やかな香り。

※ビーガン対応

ディナーメニュー「ファリナータ- セージ、トマトコンフィ、蒜山ジャージーリコッタ、オレンジチリドレッシング」

(c)Petrina Tinslay

価格：2,500円

「bills」のレストランター、ビル・グレンジャー氏が愛したイタリアの郷土料理「ファリナータ」をアレンジしたプレート。

ひよこ豆粉を使ったグルテンフリーの生地を香ばしく焼き上げ、セージやバジル（緑）、蒜山ジャージーリコッタ（白）、そしてスパイスで丁寧にコンフィしたトマト（赤）が、イタリアの国旗を連想させる色合いに仕上がっています。

自家製「オレンジチリドレッシング」が爽やかな辛みでいいアクセント。

※ベジタリアン対応

迷ったらこれ。外せないグランドメニュー4品

「チキンシュニッツェル - “インカのめざめ”、フェンネル、ヴェルジュドレッシング」（写真手前）／「ウーロンパンナコッタ - ブラックタピオカ、フレッシュグレープフルーツ」（写真奥中央）

写真手前 価格：2,500円／写真奥中央 価格：1,300円

2008年に日本に上陸して以来、「bills」の大ファンという筆者のおすすめグランドメニューは、「チキンシュニッツェル - “インカのめざめ”、フェンネル、ヴェルジュドレッシング」。

チキンのカツ（シュニッツェル）の“おいしい厚さ”が計算されており、口に入れた時の鶏肉と衣の割合が絶妙なバランス。

さらにカツの上に振りかけられた粗塩が見事なアクセントで、絞ったレモン汁と好相性。見た目は大きいですが止まらないおいしさで、あっという間になくなります。

（※「シュニッツェル」のサイドはシーズンによって変化。今シーズンは「チキンシュニッツェル - フレッシュグリーンズ、ハーブタルタル、シトラスドレッシング」）。

この一品には、甘酸っぱく爽やかなビネガードリンク「パイナップルシュラブ」1,100円（写真上）が特にオススメです。

そしてデザートには、「ウーロンパンナコッタ - ブラックタピオカ、シーズナルフルーツ」1,300円（写真上）。ウーロン茶の芳醇（ほうじゅん）な香りとグレープフルーツの爽やかな酸味が、上品なパンナコッタを包み込んでくれます。

（※このスイーツもシーズンごとに味やサイドのフルーツが変化。今シーズンは、「ジャスミンパンナコッタ - ブラックタピオカ、シーズナルフルーツ」。）

「明太子ディップ - シーズナルベジタブル、自家製クリスプブレッド」

価格：1,700円

サラダだけれど、ワインのおつまみにも合うのが「明太子ディップ - シーズナルベジタブル、自家製クリスプブレッド」。明太子ディップがクセになるおいしさで、ワインなどのお酒があったら“追い明太子（お代わり明太子ディップ）”がしたくなるほど。

パンプキンシードなどの穀物などで作られている自家製クリスプブレッドは、おなかが膨らみすぎず、香ばしさが口の中で持続するので、ゆっくりとワインとともに味わうと最高です。

「bills」ではハウスワインシリーズにオレンジワインも初お目見え。パイナップルのようなトロピカルな果実味に、ナッツのような香ばしい余韻が重なるので、ぜひクリスプブレッドとペアリングしてみて！

初登場のオレンジワイン「bills house オレンジ アリント マルヴァージア by デリンクエンテ 2025 リヴァーランド サウス・オーストラリア」（写真左）／ノンアルコール・カクテル（写真右）

(c)Petrina Tinslay

写真左 価格：グラス1,300円／ボトル7,800円

「bills」はオーストラリア人の象徴、”sunny, easy-going and generous” を体現したオールデイダイニングレストラン。その明るい店内にいると、屋内の店でも太陽の日差しを浴びたような陽気な気持ちになるから不思議です。

「bills 大阪」では爽やかな笑顔のスタッフさんたちによる明るい接客もとても印象的でした。ぜひ各地の「bills」で、ステキな発見をしてみてくださいね！

「bills 大阪」の店内

bills 大阪

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 1100 7階

アクセス：JR大阪駅直結の「ルクア イーレ」7階

営業時間：月～日 8:30am - 10:00pm

※bills の国内8店舗：東京（お台場･表参道･二子玉川・銀座）／神奈川（七里ヶ浜･横浜赤レンガ倉庫）／福岡／大阪