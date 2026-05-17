若者のみなさんのなかには「車は欲しいけど、どれを買えばいいのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。本記事では、車業界歴30年以上のプロが、20代の男性/女性におすすめの車種15選を厳選。購入予算や維持費などについても解説しています。車選びに迷っている人は、ぜひ参考にしてください。



【写真】20代におすすめ！ダイハツ「ミライース」

※価格、サイズ、装備、相場は2026年4月20日時点の情報で、今後モデルチェンジなどの理由で変更される可能性があります。



20代の車選びで外せないポイントは？

車は大きな買い物だからこそ、選び間違えると大きな後悔につながります。特に、20代の車選びでは以下の3点に注意が必要です。



・車両価格

・維持費

・ボディタイプとサイズ



▽車両価格：目安は年収の半分以下



車の購入予算は「年収の半分以下」が目安とされています。たとえば、年収400万円なら目安は200万円までです。



さらに、購入時には手続き代行費用など「諸費用」が10万〜20万円（または車両価格の1〜2割）ほどかかるのが一般的。つまり、車両価格の目安は160万〜190万円程度です。希望の車の価格が高い場合は、中古車も検討しましょう。



▽維持費：20代は高くなりがち



車は、購入してからも税金や車検代、ガソリン代などの維持費がかかります。20代は他の年代よりも任意保険料が高く、保険だけで年間10万円以上となるケースも。



維持費の目安は月3万〜4万円程度ですが、一般には小さい車ほど安い傾向があります。ガソリン代は燃費性能と走行距離によっても大きく変わるので、走行距離が長い場合はハイブリッド車がおすすめです。



▽ボディタイプとサイズ：将来も見据えて



【軽自動車】

・全長目安：3400mm以下

・乗車定員：4人

・スライドドア：一部あり



【コンパクトカー】

・全長目安：4000mm前後

・乗車定員：5人

・スライドドア：一部あり



【セダン/ワゴン】

・全長目安：小/〜4500mm前後、中/4600〜4700mm前後、大/4700mm〜

・乗車定員：5人

・スライドドア：なし



【SUV】

・全長目安：小/〜4500mm前後、中/4500〜4800mm前後、大/4800mm〜

・乗車定員：5人

・スライドドア：なし



【ミニバン】

・全長目安：小/〜4400mm前後、中/4700〜4800mm前後、大/4900mm〜

・乗車定員：5〜8人

・スライドドア：あり



一般には小さな車ほど車両価格や維持費が安い傾向があり、さらに小さい車ならぶつけたり、擦ったりするリスクも下げられます。



しかし、「近々子どもが生まれる」「車中泊をしたい」といった場合は大きさやボディタイプを考慮する必要があります。数年先の予定も見据えて選択しましょう。



20代におすすめの軽自動車4選

ここでは、車両価格や維持費、デザインといった点で20代におすすめの軽自動車4選を紹介します。



▽軽自動車はどんな20代におすすめ？



20代でも以下のような人には、軽自動車をおすすめします。



・車の総費用を抑えたい

・基本的には1〜2人乗り＋子ども2人以下

・親子で乗る場合も荷物は少ない



軽自動車は小さく扱いやすく、かつ車両価格や維持費が安い傾向があります。ただし、乗車定員は4人までで、荷物も多くは積めません。



▽コスパ最強「ダイハツ ミライース」



・新車時価格：99.2万円〜144.6万円

・中古車相場：5万円〜119万円

・サイズ：全長3395mm×全幅1475mm×全高1500mm

・WLTC燃費：23.2〜25.0km/L



新車でとにかく低コストを目指すなら、ミライースがおすすめです。新車時価格がどの車種より安く、燃費性能も悪くありません。基本的な安全装備も整っています。



なお、年間1万km以上などの長距離を乗る場合や、デザイン性を求める場合はライバルのスズキ「アルト」もおすすめです。



「走行時のメーターがデジタルで表示されるので見やすく、走行スピードを調整しやすいところが魅力です。車にはとくにこだわりがなく、『冷暖房効いて走れればいい』という私には十分です。車体がコンパクトで小回りが利くので狭路でのすれ違いも怖くないです」（20代女性）



▽可愛さ抜群「スズキ ラパン」



・新車時価格：154.2万円〜189.5万円

・中古車相場：5万円〜201.8万円

・サイズ：全長3395mm×全幅1475mm×全高1525mm

・WLTC燃費：25.2〜27.3km/L



内外装がとにかく可愛いのが、ラパンです。「外観が可愛くても内装はそこまで…」という車も多い中、ラパンはウッド調の素材などを多用。明るいながらも落ち着きのある室内に仕上げています。また、収納が多く、燃費性能も優れており、実はコスパ良好車です。



ラパンは人気車として中古での流通量も豊富なので、より低予算で買いたい場合は中古車もチェックしてください。



「外装だけでなく内装の可愛いさが自慢です。友人を乗せるときなど、『（シートの色やハンドルのデザインなど）可愛い〜！』と絶賛されます。燃費がいい点もお気に入りです」（20代女性）



▽カッコ可愛い「スズキ ハスラー」



・新車時価格：151.8万円〜197.2万円

・中古車相場：5万円〜217.2万円

・サイズ：全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mm

・WLTC燃費：20.8〜25.0km/L



デザイン性の高さで初代から大ヒットしたハスラー。実は、デザイン性に加えて燃費性能や走行性能も優秀で、さらに車内も広く、総合力の高い車です。



ボディカラーの選択肢が豊富で、これまでに数多くの特別仕様車も販売されてきました。中古車の流通量も多いので、色合いやモデルを幅広く検討してみてください。



「悪路でも問題なく進み、冬山や砂地でも安定した走りを見せるだけではなく、後部座席を倒せばかなりの収納ができるため、長さのある釣り竿なんかも簡単に積み込むことができます」（20代男性）



▽総合力の高い「ホンダ N-BOX」



・新車時価格：173.9万円〜247.5万円

・中古車相場：5万円〜1164.4万円

・サイズ：全長3395mm×全幅1475mm×全高1790-1815mm

・WLTC燃費：18.4〜21.6km/L



独身者だけでなく、ファミリーにも人気のN-BOX。乗員スペースは軽自動車と思えないほど広いです。また、シンプルなデザインも非常に人気があります。



現行モデルは2023年秋に登場した3代目ですが、2代目でも燃費性能がほとんど変わらず、実力は十分。中古車市場での流通量が非常に多い車なので、コスト重視なら中古の2代目をおすすめします。



「購入した際は一人で使用していたのですが、結婚・出産とライフステージが変化したにもかかわらず買い換えを考えた事が一切ありません。車内も広々としているので、子供のおむつ替えも楽々することができます」（20代女性）



20代におすすめのコンパクトカー3選

ここでは、車両価格や維持費、デザインといった点で20代におすすめのコンパクトカー3選を紹介します。



▽コンパクトカーはどんな20代におすすめ？



20代でも以下のような人には、コンパクトカーをおすすめします。



・走行距離が長い

・ドライブを楽しみたい

・たまに5人で乗る

・軽自動車に抵抗感がある



コンパクトカーは、軽自動車より税金は高めですが、燃費や走行性能に優れた車も多いです。また、軽自動車よりパワーもあるので、長距離を走る場合に適しています。



▽Z世代狙い「スズキ スイフト」



・新車時価格：172.7万円〜233.2万円

・中古車相場：5万円〜261.6万円

・サイズ：全長3860mm×全幅1695mm×全高1500-1525mm

・WLTC燃費：22.0〜25.4km/L



現行モデルのスイフトは2023年12月に登場。Z世代をターゲットにした車であり、コンパクトカーの中でも低価格・低燃費でデザイン性も高い一台です。



後席は広くありませんが、走りが軽快で静粛性も高く、街乗りからロングドライブまでこなします。なお、より軽快でスポーティな走りやコストを重視したい場合は、型落ちした先代モデル（3代目）がおすすめです。



「子供が出来て軽自動車の購入を考えていましたが、高速で帰省するのでコンパクトカーにすることにしました。外観がスマートで運転の操作がしやすく、坂や高速などでの走行性が良いので気に入りました」（20代女性）



▽軽快でコスパ最強「トヨタ ヤリス」



・新車時価格：169.7万円〜288.8万円

・中古車相場：42万円〜301.4万円

・サイズ：全長3950mm×全幅1695mm×全高1495-1510mm

・WLTC燃費：18.5〜36.0km/L



ヤリスはガソリン車とハイブリッド車を選択でき、ハイブリッド車は国産車トップの燃費数値を誇ります。後席はあまり広くありませんが、長距離通勤や1〜2人でのドライブに最適の一台です。



走りはキビキビと軽快で、MT車の設定もあります。よりスポーティな外観と走り、そして燃費性能を求めるのであれば、スイフト以上におすすめです。



「以前乗っていたアクア（2017年）との比較です。内装はより包まれ感がありシート形状もスポーツシートに近づいた印象です。足回りもしっかりしており、コーナー侵入から脱出までラインがぶれることなく走れます」（20代男性



▽広さ十分「ホンダ フィット」



・新車時価格：177.6万円〜292.9万円

・中古車相場：69万円〜279.9万円

・サイズ：全長3995-4095mm×全幅1695-1725mm×全高1540-1570mm

・WLTC燃費：16.0〜30.2km/L



フィットはホンダ独自のセンタータンクレイアウトを採用。コンパクトカーの中でも室内空間が広い一台です。チャイルドシートを設置したり、後席に大人を乗せたりする場合におすすめします。



全車Honda SENSING搭載で安全装備が整っているほか、ハイブリッド車の燃費性能も優れており、総合力の高い一台といえます。柴犬をモチーフにしたデザインも愛らしいです。



「軽自動車にしようかいろいろと悩み、乗り心地もよかったフィットにひかれ購入しました。満足している点として、車両価格の割に静かで乗り心地も良いです。多少狭い道でもスイスイ行けますし、大きな荷物も運べます」（20代女性）



20代におすすめのSUV5選

ここでは、車両価格や維持費、デザインといった点で20代におすすめのSUV5選を紹介します。



▽SUVはどんな20代におすすめ？



20代でも以下のような人には、SUVをおすすめします。



・デザイン性重視

・アウトドアを楽しみたい

・幅広いシーンで使いたい



SUVはデザイン性が高く、性別・年代問わず人気のボディタイプです。また、最低地上高（地面から床面までの高さ）が高く、雪道や砂利道などの悪路走行にも適しています。



▽劇的進化「スズキ クロスビー」



・新車時価格：215.7万円〜255.5万円

・中古車相場：48.8万円〜346.1万円

・サイズ：全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm

・WLTC燃費：21.0〜22.8km/L



クロスビーは2025年10月にビッグマイナーチェンジし、見た目も中身も「ほぼ別の車」と言ってよいほど劇的な進化を遂げました。その反響は大きく、マイナーチェンジ以降は前年比2.7倍もの受注を記録しています。



マイナーチェンジで全車マイルドハイブリッド搭載としながら、車両価格は抑えられています。また、衝突被害軽減ブレーキの性能が向上しており、ACCも標準装備されたので高速走行も安心です。



▽コスパ最強「トヨタ ライズ」



・新車時価格：180.1万円〜244.2万円

・中古車相場：99万円〜344.2万円

・サイズ：全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm

・WLTC燃費：17.4〜28.0km/L



ライズは2025年で新車販売台数が最も多かった車種です。実はダイハツ「ロッキー」のOEM車ですが、トヨタのブランド力によりライズのほうが圧倒的に売れています。



全長4000mm弱のコンパクトなボディとSUVらしいタフな外観、さらにガソリン車は支払総額でも200万円程度から購入でき、ハイブリッド車も低価格で手に入るので、コスパ最強車といえます。



「決め手となった点としては、まずは最初に見た目のスタイリッシュさでした。後は維持費です。1Lターボなので維持費も安いという点が魅力的でした。納車後半年くらい乗っておりますが、街乗りをしている分には全く問題なく快適に乗れております」（20代男性）



▽満足度が高い「トヨタ ヤリスクロス」



・新車時価格：212.6万円〜335.5万円

・中古車相場：131万円〜388万円

・サイズ：全長4180-4200mm×全幅1765mm×全高1580-1590mm

・WLTC燃費：17.1〜30.8km/L



ヤリスクロスはライズより一回り大きいSUVで、適度な広さとクラストップレベルの荷室を確保しています。また、ライズより少し価格帯が上がるものの、燃費性能に優れ、先進装備が充実した一台でもあります。



特におすすめなのは最上位グレードのZ系です。安全装備や快適装備が充実しているほか、後席が4:2:4分割で倒せるため、長尺物も積みやすいです。



「ありそうでなかったデザインのSUVで、小型なので街乗り走行に適しています。燃費がよくゴー＆ストップを繰り返すような場所を走行したときに、特にそれを実感しますね。乗り味は軽快で加速時のパワーは申し分がなく、高速走行をするときも問題は感じません」（20代男性）



▽家族にやさしい「トヨタ カローラクロス」



・新車時価格：276万円〜389.5万円

・中古車相場：188万円〜489.5万円

・サイズ：全長4455-4460mm×全幅1825mm×全高1600-1620mm

・WLTC燃費：23.3〜26.4km/L



カローラクロスはコンパクトSUVの中でも大きめの車種で、扱いやすさと広さのバランスが取れています。2025年のマイナーチェンジでガソリン車が廃止され、全車ハイブリッドとなりました。



最低地上高は160mmとSUVの中でも低めで、子どもでも比較的乗り降りしやすいです。家族や友人と遠出したい場合におすすめの一台といえます。



「大ヒットした理由は、全方位で隙が無い完成度を誇っていたことにある。1.8Lハイブリッドシステムによるクラストップレベルの超低燃費性能に加え、広い荷室、快適な乗り心地、好感度の高いデザインなどを備えている」（クルマ評論家 大岡智彦氏）



▽価格以上の出来「マツダ CX-5」



・新車時価格：281.1万円〜413.3万円

・中古車相場：28万円〜439.9万円

・サイズ：全長4575mm×全幅1845mm×全高1690mm

・WLTC燃費：ガソリン13.0〜14.6km/L、ディーゼル16.6〜17.4km/L



2026年4月末現在、CX-5は2代目ですが、もう間もなく3代目が登場します。3代目は巨大な15.6インチディスプレイを装備しており、後席や荷室の使い勝手も向上しています。



3代目の新型モデルも非常に魅力的ですが、2代目CX-5の実力も価格以上です。走行性能や快適性に優れ、先進装備も多数搭載されています。また、3代目ではディーゼル車が廃止となるので、ディーゼル車に乗るなら2代目を選びましょう。



「SUV車を探しており、数種類の候補から選んだのがCX-5でした。決め手は、洗練されたデザイン。内装も外装も他のSUV車より上品で格好よく、実際に乗っている自分ではもちろんのこと、周囲からもカッコいいと褒めていただいたりとても評判がいいです」（20代男性）



20代におすすめのミニバン3選

ここでは、車両価格や維持費、デザインといった点で20代におすすめのミニバン3選を紹介します。



▽ミニバンはどんな20代におすすめ？



20代でも以下のような人には、SUVをおすすめします。



・大人数で移動する

・大荷物で移動する



ミニバンはスライドドア搭載で車重が重く、走行性能は優れていません。しかし、乗車定員が多く、積載量が大きい点は他のボディ対応にないメリットです。



▽コスパ最強「トヨタ シエンタ」



・新車時価格：207.8万円〜332.2万円

・中古車相場：5万円〜431.5万円

・サイズ：全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm

・WLTC燃費：18.3〜28.4km/L



とにかく低コストでミニバンを買うのであれば、シエンタがおすすめです。車両価格が安いだけでなく、燃費性能も優れています。街乗り中心で使うのであれば、ぜひおすすめしたい一台です。



低価格でも上位グレードを選べば装備が充実しており、スライドドアのハンズフリー機能も搭載できます。7人乗りの3列目を床下収納できる点も大きなメリットです。



「子供ができてからは、スライドドアも大変助かり、ベビーカーも乗せても広々使えて最高です。乗り心地も大変安定感があり、軽自動車に変えようかと悩んだ時もありましたが、もうかえられないなと感じました」（20代女性）



▽実力十分「ホンダ フリード」



・新車時価格：262.4万円〜360.3万円

・中古車相場：6.4万円〜460.2万円

・サイズ：全長4310mm×全幅1695-1720mm×全高1755-1780mm

・WLTC燃費：14.4〜25.6km/L



コンパクトミニバンでコスト重視の方にはシエンタがおすすめですが、快適性や走行性能を重視する方にはフリードをおすすめします。コンパクトなサイズでも広い室内空間を実現し、3列目もシエンタより快適です。



フリードは6人乗りを選択できる点も大きな魅力です。ウォークスルーで3列目まで容易にアクセスできます。



「初めて乗車して驚いたのは視界の広さで、視認性で優れているので狭い道でも不安を覚えずに運転できます。大人が6人乗っても窮屈に感じなくて、3列目シートの後部に十分なスペースが確保されているのも良かった点です」（20代男性）



▽大きくても低燃費「トヨタ ノア」



・新車時価格：283万円〜414.9万円（※2026年5月の一部改良前）

・中古車相場：5.8万円〜514.9万円

・サイズ：全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm

・WLTC燃費：14.1〜23.4km/L



ノアはヴォクシーの姉妹車。かつては迫力系の外観を備えたヴォクシーのほうが人気でした。しかし、2022年のフルモデルチェンジでノアもやや迫力系の外観にシフトし、現在ではヴォクシーを上回る人気を得ています。



現行モデルは燃費性能や安全性能が非常に優れており、特にノアは標準仕様（ヴォクシーはエアロ仕様のみ）を選べるので、ヴォクシーより若干ながら燃費が優れたモデルがあります。



「とにかく広いと感じました。運転していても視界が広く運転しやすいです。また、後方視界も見やすく車庫入れなども楽々です。シートの生地や厚みなどはしっかりしていて不満はありません。シートアレンジも簡単で車内移動もスムーズにいきます」（20代男性）



▽ミニバンをもっと見るなら



ミニバンの購入を検討している人は、以下の記事もぜひ参考にしてください。



20代の車選びでよくある質問

ここでは、20代の人が車選びで悩みやすい点について、Q&A形式で解説します。



▽Q.モテる車のボディタイプは？



ガリバーが過去に行った調査では、「男性がモテると思うボディタイプ」「女性が恋人・夫に乗ってほしいボディタイプ」としてSUVが1位に選ばれました。



ただし、車に求める価値観やデザインの好みは人それぞれです。「軽自動車を選ぶ人は合理的だと思う」「大きな車を乗りこなす人は性別関係なくカッコいい」といった意見もあります。



▽Q. 20代女性に人気の車は？



メーカーや販売店が「20代女性の購入者が中心」と明記している車種はありませんが、以下の車種は若い女性に人気の傾向があります。



・スズキ「ラパン」

・スズキ「ワゴンRスマイル」

・スズキ「スペーシア」

・スズキ「クロスビー」

・ダイハツ「ムーヴキャンバス」

・ホンダ「N-ONE」

・ホンダ「N-BOX」

・トヨタ「アクア」

・トヨタ「ライズ」など



▽Q.手取り20万円でも車は買える？



手取り20万円でも、車の購入は可能です。購入予算の目安は約90〜180万円程度と高くありませんが、工夫をすればローン購入も可能です。



▽Q.年収300万円で乗れる車は？



年収300万円の場合、車の購入予算の目安は支払総額で約150万円、車両価格は130万円前後といえます。



新車で乗れる車は、ダイハツ「ミライース」「タフト」やスズキ「アルト」などに限られます。一方、中古車ならコンパクトカーやSUV、低年式のミニバンなども視野に入ります。



▽Q.年収400万円で乗れる車は？



年収400万円の場合、車の購入予算の目安は支払総額で200万円、車両価格は160〜180万円程度といえます。



新車では、軽自動車や一部コンパクトカーなどが購入可能です。ただし、軽自動車でもN-BOXなどスーパーハイトワゴンは購入できる選択肢が限られます。一方、中古車ならSUVやミニバン、外車なども視野に入ります。



▽Q.車の維持費はいくらかかる？



車の維持費は月3万〜4万円ほどかかるのが一般的で、年間30万〜50万円ほどになることが多いです。



ただし、具体的な維持費は年代や住んでいる地域、自宅の駐車場の有無、車の走行距離、燃費性能などによって変わります。



▽Q.新社会人でもローンは組める？



新社会人や社会人2〜3年目の方でも、車のローン購入は可能です。ただし、年収が少ない方や就業年数の短い方はローンの審査基準が厳しい傾向がありますので、ローンの種類や借入額、借入期間などをよく検討して申し込みましょう。



▽Q.車の購入は現金払いとローンのどっちが多い？



車の購入者全体で見ると、購入時は現金払いを選択するケースが多いです。ただし、20代に関しては現金払いとローン払いが「おおむね半々」といわれています。



（まいどなニュース／norico）