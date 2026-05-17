＜速報＞9番で初バーディも松山英樹は2つ落として後半へ 比嘉一貴、久常涼はホールアウト
＜全米プロ 3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞プロゴルファー世界一を争う大会は、第3ラウンドが行われている。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
2日目に首位と1打差のトータル3アンダー・3位タイに浮上していた松山英樹だが、前半は苦戦。3番でボギーが先に来ると、7、8番も連続で落とした。それでも9番でこの日初バーディを奪い、トータル1アンダーで後半へ。現時点で首位と4打差の暫定23位タイまで後退している。他の日本勢2人は、すでにホールアウト。比嘉一貴は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル2オーバー。久常涼は2バーディ・5ボギーで連日の「73」と落として3日目を終えた。「マスターズ」に続くメジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は「67」と伸ばした前日に続き、3日目も「66」の好ラウンド。トータル3アンダーで、順位も大きく上げている。現在、5アンダーの首位にはアーロン・ライ（イングランド）、クリストファー・ゴッタラップ（米国）、ジョン・ラーム（スペイン）が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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