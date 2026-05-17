【ＧＩＦＴ 第6話】伍鉄・広江・昊、家族が20年ぶりに顔を合わせる
【モデルプレス＝2026/05/17】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第6話が、17日に放送される。
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
メモリアルカップから半年。ブルズは活気に満ちている。人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）もスタッフの一員になった。
そんな中、伍鉄（堤真一）はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを数式に見つけることができないでいた。そんな伍鉄に昊は「選手をもっと知るための合宿」を提案。伍鉄も何かヒントが見つかるかもしれないと乗り気だ。
中華料理店「新楽」に集まってみんなで合宿の相談をしていると、広江（山口智子）がやって来る。伍鉄、広江、昊の家族が20年ぶりに顔を合わせ…。
涼（山田裕貴）はチーム強化に向けたシャークヘッドとの共同合宿を考え、国見（安田顕）に会いに行く。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」第6話あらすじ
メモリアルカップから半年。ブルズは活気に満ちている。人香（有村架純）はメカニック見習いとしてチームを支え、昊（玉森裕太）もスタッフの一員になった。
そんな中、伍鉄（堤真一）はなぜブルズがスネークに勝てなかったのか、その答えを数式に見つけることができないでいた。そんな伍鉄に昊は「選手をもっと知るための合宿」を提案。伍鉄も何かヒントが見つかるかもしれないと乗り気だ。
中華料理店「新楽」に集まってみんなで合宿の相談をしていると、広江（山口智子）がやって来る。伍鉄、広江、昊の家族が20年ぶりに顔を合わせ…。
涼（山田裕貴）はチーム強化に向けたシャークヘッドとの共同合宿を考え、国見（安田顕）に会いに行く。
（modelpress編集部）
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