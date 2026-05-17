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森田哲矢（さらば青春の光）と、ストリートピアノの即興演奏で世界中の人々を魅了するポップスピアニスト・ハラミちゃんをMCに、ゲストとして迎えた音楽アーティストの“ついついやってしまう言動”を引き出しながら、ゲストの知られざる素顔に迫る音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」。

ゲストはヒップホップアーティストのAK-69。唯一無二のラップと歌。その二刀流のパイオニアとして活動。セルフプロデュースで行うライブを最大の魅力に、国内外のビッグアーティスト数々のコラボ楽曲を制作、アーティストのみならずトップアスリートからも多大な支持を集めている。2026年1月にはアーティスト活動30周年を迎え、ベストアルバム『BEST OF AK-69 “Yellow Gold”』をリリースしたAK-69が、番組ではまさかの“ついついトーク”をさく裂させる！

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高級車を7台所有しているというAK-69は、ついつい車を買ってしまうと言い、「車が大好きで。昨年、自分にとって大好きなものは何かを考える時間があったんです。その時に心の中で、ステイタスではなくて心から好きと思える音楽とゴルフ、そして車だったんです」と語りだしたAK-69。車への愛を語りつつ、今でも大型車から小型車まで細かくチェックをしているとか。そんなAK-69が所有するメルセデスやフェラーリといった超高級車の数々が紹介されると、あまりの高額にハラミちゃんは言葉を失う…！

そして、意外にも8年ほど前からゴルフを始めたというAK-69は、”ゴルフのシャドースイングをよくしている“のだとか。元々はゴルフウェアブランド『BELLMORE』をプロデュースしたことをきっかけに、コンペに呼ばれるようになったものの「ゴルフが下手では格好悪いでしょ？」と2年前から「命を削ってゴルフをしています（笑）」と猛練習に励んでいるという。

「今年の目標はスコア70台ですね」と力強く語るAK-69 に、森田は思わず「それラッパーの目標ちゃうやん！」とツッコミを。

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「ついつい忘れ物をしがち」というAK-69 は、「もうマジ病気ですね（苦笑）。飛行機での移動でも、大型のキャリーケースでさえ置き忘れてしまうほどで、新幹線でも携帯電話やジュエリーを忘れるのは日常茶飯事（笑）」と、まさかの“忘れ物癖”を明かす。さらに「忘れ物をしてしまうジュエリーの総額は1000万円超え」とひょうひょうと話すAK-69 に森田＆ハラミちゃんは仰天しっぱなし！

また、自身の楽曲がついついピアノから始まりがちであることを明かすと、ハラミちゃんは「クラシックのようなピアノのイントロで始まり、急にラップで殴られるような衝撃もあって、そのコントラストが鮮やか。そして実はピアノのリフ（コード進行）が、歌詞のストーリーと綺麗に呼応しているんです！」と演奏家視点で細やかにAK-69 の楽曲を解説。その鮮やかな解説にAK-69 は「この解説はすげぇ！ マジで腑に落ちた！」と感動しきりだった。

AK-69 とハラミちゃんの超貴重な即興演奏によるセッションも！

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「音バナ♪ついつい」は、5月17日(日)深夜0時10分から放送（関西ローカル）。ABCテレビで放送後、TVer、ABEMAで見逃し配信。

さらに、毎週火曜の深夜0時17分からの「音バナ♪ついついミニ」では、ゲストの“ついつい”エピソードを深堀るちょこっとトークを放送中。ミニ版ならではの小ネタが聞けるかも！？