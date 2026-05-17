◇トライアスロン世界シリーズ横浜大会（16日、横浜市山下公園周辺特設コース）

合計49.23km（スイム1.5km→バイク37.73km→ラン10km）で順位を争うトライアスロン横浜大会。海外のトップ選手たちも参加する世界シリーズが行われました。

日本勢トップは、女子が林愛望選手（日本福祉大・NTT東日本・NTT西日本）の22位（1時間53分57秒）、男子は安松青葉選手（三井住友海上）が世界シリーズ自己最高位の11位（1時間41分6秒）。秋に開催される愛知・名古屋アジア大会代表が有力となりました。

◆林選手の談話

「自分の思ってるスイムの位置よりも良い位置で上がれて、バイクも先頭集団で展開できたところまでは良かったです。スイム、バイクは少しずつ上げて、ランが課題となっている。中国選手のランがすごく速いので、それに食らいつけるようなパフォーマンスまで持っていきたいなと思ってます。自分がまだ戦えてないという実感の方が強いので、悔しい気持ちの方が大きいです。ラン単体のタイムが世界に通用しないので、5キロ単体であったり10キロ単体であったりラン単体のタイムを上げていくことが必要かなと思ってます。

◆安松選手の談話「目標としていた8位には届かなかったけど、最低限の目標のアジア大会への出場権に近づけたところは一つうれしいところかなと思います。ランは普段最初から飛ばしていくような展開が多いけど、今回は最初を抑えて後半10キロでまとめられたというところが良かったです。（アジア大会）日本代表として（内定されたら）個人の金メダル、リレーでもしっかりとメダルを取れるようなレースをしていきたいなと思っています」