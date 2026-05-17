「シフォンケーキ、どれ食べたい？」＜回答数16,572票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第532回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シフォンケーキ、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「シフォンケーキ、どれ食べたい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
抹茶のシフォンケーキ
【材料】（直径20cmシフォン型 1台分）
<生地>
卵黄 5個
グラニュー糖 90g
サラダ油 80ml
水 120ml
ベーキングパウダー 3g
薄力粉 110g
抹茶 8g
<メレンゲ>
卵白 200g
グラニュー糖 70g
【下準備】
1、オーブンを175℃、50〜60分に予熱する
2、薄力粉、ベーキングパウダー、抹茶は一緒に振るっておく
【作り方】
1、＜生地＞を作る。卵黄をほぐしグラニュー糖を加え、白っぽくなるまで泡立て器ですり混ぜる。
2、1にサラダ油を少しずつ加えながら混ぜ合わせる。しっかり混ざったら、水を加えながら混ぜ合わせる。
3、2に振るっておいた粉類を振るい入れ、泡立て器で粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
4、＜メレンゲ＞を作る。ボウルに卵白を入れよくほぐし、グラニュー糖を2〜3回に分けて加え、角が立つまで泡立てる。
5、3に3分の1量の＜メレンゲ＞を加えて泡立て器で、ぐるぐる混ぜる。
6、残りの＜メレンゲ＞を加えてすくい混ぜ、しっかり混ざったら型に流し入れる。筒の部分を押さえながら台に叩きつけ、余分な空気を抜く。175℃のオーブンで50〜60分焼く。※ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。目安として小型の電気オーブンの場合、レシピより10〜20℃高い設定にして下さい。
7、オーブンから出してすぐに型を逆さにして缶詰などの上にのせ、完全に冷ます。
8、パレットナイフなどを使って型から外す。分量外の粉砂糖を振り掛け、切り分けていただきます。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シフォンケーキ、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
・「シフォンケーキ、どれ食べたい？」の結果は…
・1位 プレーン 51%
・2位 イチゴ 21%
・3位 抹茶 20%
・4位 カボチャ 6%
※小数点以下四捨五入
16,572票
・2位 イチゴ 21%
・3位 抹茶 20%
・4位 カボチャ 6%
※小数点以下四捨五入
16,572票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
抹茶のシフォンケーキ
【材料】（直径20cmシフォン型 1台分）
<生地>
卵黄 5個
グラニュー糖 90g
サラダ油 80ml
水 120ml
ベーキングパウダー 3g
薄力粉 110g
抹茶 8g
<メレンゲ>
卵白 200g
グラニュー糖 70g
【下準備】
1、オーブンを175℃、50〜60分に予熱する
2、薄力粉、ベーキングパウダー、抹茶は一緒に振るっておく
【作り方】
1、＜生地＞を作る。卵黄をほぐしグラニュー糖を加え、白っぽくなるまで泡立て器ですり混ぜる。
2、1にサラダ油を少しずつ加えながら混ぜ合わせる。しっかり混ざったら、水を加えながら混ぜ合わせる。
3、2に振るっておいた粉類を振るい入れ、泡立て器で粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
4、＜メレンゲ＞を作る。ボウルに卵白を入れよくほぐし、グラニュー糖を2〜3回に分けて加え、角が立つまで泡立てる。
5、3に3分の1量の＜メレンゲ＞を加えて泡立て器で、ぐるぐる混ぜる。
6、残りの＜メレンゲ＞を加えてすくい混ぜ、しっかり混ざったら型に流し入れる。筒の部分を押さえながら台に叩きつけ、余分な空気を抜く。175℃のオーブンで50〜60分焼く。※ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。目安として小型の電気オーブンの場合、レシピより10〜20℃高い設定にして下さい。
7、オーブンから出してすぐに型を逆さにして缶詰などの上にのせ、完全に冷ます。
8、パレットナイフなどを使って型から外す。分量外の粉砂糖を振り掛け、切り分けていただきます。
(E・レシピ編集部)