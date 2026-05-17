スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「シフォンケーキ、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「シフォンケーキ、どれ食べたい？」

・「シフォンケーキ、どれ食べたい？」の結果は…


・1位 プレーン 51%
・2位 イチゴ 21%
・3位 抹茶 20%
・4位 カボチャ 6%
　
※小数点以下四捨五入

16,572票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

抹茶のシフォンケーキ


【材料】（直径20cmシフォン型 1台分）

<生地>
  卵黄 5個
  グラニュー糖 90g
  サラダ油 80ml
  水 120ml
  ベーキングパウダー 3g
  薄力粉 110g
  抹茶 8g
<メレンゲ>
  卵白 200g
  グラニュー糖 70g

【下準備】

1、オーブンを175℃、50〜60分に予熱する

2、薄力粉、ベーキングパウダー、抹茶は一緒に振るっておく

【作り方】

1、＜生地＞を作る。卵黄をほぐしグラニュー糖を加え、白っぽくなるまで泡立て器ですり混ぜる。



2、1にサラダ油を少しずつ加えながら混ぜ合わせる。しっかり混ざったら、水を加えながら混ぜ合わせる。



3、2に振るっておいた粉類を振るい入れ、泡立て器で粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。



4、＜メレンゲ＞を作る。ボウルに卵白を入れよくほぐし、グラニュー糖を2〜3回に分けて加え、角が立つまで泡立てる。



5、3に3分の1量の＜メレンゲ＞を加えて泡立て器で、ぐるぐる混ぜる。



6、残りの＜メレンゲ＞を加えてすくい混ぜ、しっかり混ざったら型に流し入れる。筒の部分を押さえながら台に叩きつけ、余分な空気を抜く。175℃のオーブンで50〜60分焼く。※ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度差や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。目安として小型の電気オーブンの場合、レシピより10〜20℃高い設定にして下さい。



7、オーブンから出してすぐに型を逆さにして缶詰などの上にのせ、完全に冷ます。



8、パレットナイフなどを使って型から外す。分量外の粉砂糖を振り掛け、切り分けていただきます。



(E・レシピ編集部)