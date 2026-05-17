・「シフォンケーキ、どれ食べたい？」の結果は…

・1位 プレーン 51%

・2位 イチゴ 21%

・3位 抹茶 20%

・4位 カボチャ 6%



※小数点以下四捨五入



16,572票

今日の質問は「シフォンケーキ、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「シフォンケーキ、どれ食べたい？」