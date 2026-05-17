「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

昨年の２冠牝馬エンブロイダリー、小西隆文助手を直撃した。

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−決戦前日のメニューは。

「予定通り坂路（４Ｆ６５秒３−１５秒３）を１本やりました。金曜にレースで使用する蹄鉄に履き替えましたが、特に違和感はなかったですし、バランス良く走れていたと思います」

−動きの評価は。

「冷静と情熱の間と言いますか、気合が乗りつつも、しっかりと我慢することができている感じでしたね」

−状態面については。

「何も言うことのないぐらい、いいと思います。１週前でかなり仕上がっていたと思うので、メンタル面のケアをしっかりとやってきて、そのあたりも問題はないです。いい状態でレースに送り出すことができると思います」

−６枠１２番からのスタート。

「極端な枠ではないので競馬はしやすいのかなと思います」

−東京マイルはデイリー杯クイーンＣ以来。

「強い内容で勝っていますし、跳びも大きい馬なので伸び伸び走れるのはいいと思います。最大の武器だと思っているスピードの持続力を生かせる舞台だと思います」

−成長した点は。

「馬体は５００キロと増えて完成の域に近づいていると思います。体幹もしっかりしていますし、体はできていると思います。精神面も落ち着きがあって、心身ともに成長を感じますね」