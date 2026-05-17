毛虫には注意が必要な時期です。

岡山市北区の筆者の周りでも「通勤途中に毛虫に遭遇した」という声が…。しかも「上から降ってくる」というのです。

【閲覧注意】「ブランコ毛虫」と呼ばれる毒々しい毛虫 成虫はモフモフした「マイマイガ」あなたは見たことある？

実は、この毛虫は「マイマイガ」の幼虫で毒針毛があり、成虫になると鱗粉がかぶれの原因になることもあります。

害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに、防除のコツを教えてもらいます。

防除するには？

──防除するにはどうしたらよいのでしょうか。





（東洋産業 大野竜徳さん）「マイマイガの寿命は1年。前年の夏ごろから春4月頃まで、卵塊（らんかい）と呼ばれる、薄茶色のモフモフの塊として壁や樹木に産み付けられたものから始まります。

幼虫は4～6月にかけて成長します。ふ化直後の幼虫は吐いた糸を風に乗せて移動することもあり、この姿がブランコケムシの名前の由来です。



1~２か月くらいかけて成長し、黒っぽくて細い5㎜くらいの幼虫が10倍以上の大きさ、6～8㎝くらいまで成長します」

（東洋産業 大野竜徳さん）

「6～7月にかけては蛹ですね。私たちから見るとかなり適当な場所に、薄い繭を作ってあちこちに貼りついていたり転がっていたりするのを見かけることがありますし、壁際やロープなどに逆さになっていたり、宙づりになっていたりすることもあります。



6～8月にかけて、昼間にオスが『舞い舞い』している姿を目にしますが、夜間には光にも集まります。成虫は7～8月くらいまで生き残り、死ぬ前に産卵します。

また、この卵が厄介で、多くのメスは木などに卵を産むのですが、いい場所がないと適当な場所に産み付けていきます。



玄関先や壁、外灯など、一見するとふ化直後の幼虫が困るんじゃないか、という餌もない私たちの生活空間の近くにモフモフの卵塊を産み付けていきます」

夏に「卵の除去」を

（東洋産業 大野竜徳さん）

「この時期はすくすく育つ幼虫の駆除が大切ですが、夏になると卵の除去を行うのがマイマイガ対策には有効です。



とはいえ、マイマイガは主に樹木で見られることから、おうちの周りの対策くらいしかできることはありません」

「この時期の幼虫は、すでにある程度育った状態で、独特の模様とハの字の目のような模様が目立つ、いかにも！な幼虫です。しかも移動力も高く、食欲も旺盛。

木の下を見ていて、ポロポロした糞が落ちていて、耳を澄ませると葉をかじるシャリシャリ…、木の上から落ちてくる糞が落ち葉に当たるパラ…という音がしたら要注意。

農薬や殺虫剤での薬剤効率は、生まれたての幼虫よりも低下しています。



マイマイガ大量発生時あるあるですが、木の周りに近づくと、ザワザワ、パラパラ…。お、雨かな、と思ったら頭上には大量のマイマイガの幼虫…ということも。

マイマイガの幼虫を見つけたら、早めに餌となる木の剪定を進め、見つけた幼虫は除去していくのが良いですね」

卵塊1個に数百匹分の卵が内蔵されている！

（東洋産業 大野竜徳さん）

「そして成虫が出現する時期に問題になるのは卵塊。卵塊1個に数百匹分の卵が内蔵されています。



白い壁で特に目立ちますが、街灯・外壁・自動販売機は要注意ポイントです。灯り好きなので、人間の生活圏にメスが飛来し、次々産んでいきます。

虫は紫外線に強く反応する種類が多く、最近、灯具のLED化でやや被害感が減ったと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

LEDにするだけで飛んでくる虫の量は減少します。しかし、そうなるとLED化が遅れたところには多くの虫がやってくる悪循環も起こります。

予防するのは難しいですが、見つけたら速やかに除去する。これだけで翌春の風に乗って飛び回る毛虫の数は減らすことができます。

卵の除去はヘラのようなもので削り落とすことが有効です。ペットボトルを横半分に切って、一部切り開く。これを長い棒の先につけてこそぎ落とす。



こういうお手製のへらならば壁を傷つけにくく、コストも低く作ることができます。

回収した後の卵塊はガムテープで包んでしまうか、洗剤水へ浸けるか、焼却・密封で捨ててしまいましょう。

マイマイガの幼虫は大量発生することがなくても、毎年みられる場所があります。この毛虫、とっても厄介でお困りの地域もたくさんあると思います。



予防は難しいかもしれませんが、こういう生き物だ、と考えると対策も素早く取ることができます」

マイマイガは大量発生し、大量死することもあります。一体、なぜ？

マイマイガの生態は【前編】にまとめています。