新緑がまぶしいこの季節、外を歩くと気持ちいいですね。

【閲覧注意】「ブランコ毛虫」と呼ばれる毒々しい毛虫 成虫はモフモフした「マイマイガ」あなたは見たことある？

しかし、毛虫には注意が必要な時期です。

筆者（RSK山陽放送 岡山市北区）の周りでも「通勤途中に毛虫に遭遇した」という声が…。しかも「上から降ってくる」というのです。

木漏れ日の中に毛虫のシルエット よくみると「毒々しい姿」

木漏れ日の中、よく見ると毛虫のシルエットが…。【画像をよく見るといます】

上から降ってくることもあり、遭遇した人も少なからずいるのではないでしょうか。

見た目にも毒々しいこの毛虫について、生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

成長するとどうなる？

──この毛虫、成長すると何になるのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「マイマイガの幼虫です。マイマイガはトモエガ科ドクガ亜科に属する大型のチョウ目のムシで、日本全土に分布しています」

（東洋産業 大野竜徳さん）

「名前からしても、そのいかにもな大きな毛虫の姿で、頭にある目のようなハの字の模様からも、触るなと言わんばかりですが、実際、幼虫には弱いながら毒針毛があります。

触っても激しい痛みやかゆみを起こすことはまれですが、幼虫は毒針毛（どくしんもう）をもち、成虫の鱗粉はかぶれの原因となることもあるので、触らないのが無難です」

どこにいる？ なぜ上から降ってくる？

──幼虫は、どんな木にいるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「幼虫はサクラ、コナラ、ブナ、リンゴなどあまりこだわりなくいろいろな種類の植物を食害する超雑食性です。森林害虫として知られています」

──なぜ上から降ってくるのでしょうか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「孵化直後の幼虫は、糸を吐いて風に乗って移動します。ときどき木などに引っかかってぶーらぶら。

この姿からブランコ毛虫とも呼ばれます。山で突然顔に毛虫が降ってきたり、服にくっついたり、首筋に毛虫の気配が…この犯人が彼らであることが多いです。

思わず手を出したら首筋で潰してしまった…たとえ強い毒がなくても、この事実だけでテンションは急降下です」

マイマイガはどんなムシ？

──マイマイガはどんなムシですか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「このマイマイガの名前の由来は漢字で書くと舞舞蛾。マイマイガは蛾の仲間ですが、昼に活動します。

オス成虫がずんぐりした体で一生懸命羽をバタバタさせながら、メスのフェロモンを必死に探しています。



人間で言えば数km先の香水を頼りに、まだ見ぬ魅力的なパートナーを探して全力疾走している状態でしょうか。

このパタパタ舞うように飛ぶことから付いた名前があちこちを舞うように飛ぶ、マイマイガです」

（東洋産業 大野竜徳さん）

「いっぽう、メスはあまり飛び回りません。メスが出すフェロモンというにおいを探してオスが必死にメスを探しています。

かつては英語で、『gypsy moth（ジプシーモス）』と呼ばれていましたが、特定の移動民族を指す用語を含むため、最近では『spongy moth（スポンジモス）』という名前に置き換わりつつあります」

日本では在来種 海外では森林被害を引き起こしたことも

（東洋産業 大野竜徳さん）

「日本ではマイマイガは昔からいる在来種ですが、世界ではアジア型マイマイガとして警戒されています。



多くの外来種と同じく、ヒッチハイクで世界中を旅するように分布を広げる困った生き物です。

港湾灯火に成虫が集まる→卵塊が船舶やコンテナに付着する→荷物に紛れて海外へ密航する、というイメージですね。



このマイマイガ、19世紀にはヨーロッパ系統が北米へ侵入し、歴史的な森林被害を引き起こしました。

この苦い経験から、現在でもアメリカやカナダなどの北米では、日本・中国・ロシアなどから来る船舶に対して厳しい検疫を設けています。

私たちは、外来種問題で日本に入ってくる生き物に対して敏感で、被害国であるという意識があるかもしれませんが、同時に輸出源として警戒される国でもあるということがあります。

これはマイマイガに限らず、日本原産、あるいは日本を介してたくさんの生き物が海外で問題を起こしている、あるいはその可能性があるから警戒されている事実なのです」

時々「大発生」する

──筆者の周りでは「今年は多い」と感じている人がいます。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「マイマイガは、時々大発生することでも知られています。周期的大発生昆虫だと言われています。

日本ではおおむね10年前後の周期でどこかで大発生し、2～3年続く傾向があります。

原因は単純ではなく、私たち一人一人がそれを防ぐ手立ても少ないのですが、天敵の増減やウイルス、糸状菌などの病気、気象条件、餌植物の状態などが複雑に関係しているのでしょう。

私の実家ではマイマイガが10年ほど前に大量発生しましたが、玄関や家の周りの掃除をしたらバケツに半分くらいのマイマイガが毎日溜まる、しかも翌朝にはまた同じくらい溜まっているので、数える気力もないけど、大量で気持ち悪いから何とかならないか、という相談がありました。

大量発生した場所の周辺では居場所を失った幼虫たちが地面を這いまわるのでその周囲に住んでいる方や、そこを通りかかる人にとんでもなく嫌な気持ちをふりまきます。



しかし、この大量発生は突然終わりを迎えることがあり、それがまた恐怖を掻き立てます」

なぜ突然いなくなる？

（東洋産業 大野竜徳さん）

「マイマイガに感染する病気はあっという間に広がり、大量発生した幼虫を感染死させることがあります。

数日前まで木の上で葉を食べていた幼虫たちが、ある日を境に、枝にぶら下がったまま黒く変色し、溶けるように崩れて死んでいきます。



最大で8cmにもなる生き物があちこちで大量死する姿はそれはそれで不安を覚えます。



自然界が時々見せてくれる、私たちの想像を超えたホラー映画のワンシーンみたいな制御の一つですね。ただし、この病気は人には感染しないのでご安心を」



マイマイガの幼虫に庭木を食べられないためには？遭遇したくない場合は？

防除のコツは【後編】にまとめています。