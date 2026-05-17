2027年3月19日の開幕まで1年を切った、横浜・上瀬谷の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027（グリーンエクスポ）」。相鉄グループが2026年に導入したばかりの新型車両「13000系」を実車展示する「SOTETSU PARK」や、東急グループによる「種」をモチーフにしたパビリオンなど、大手私鉄が描く未来の沿線風景も姿を現しつつあります。

本記事では出展の内定状況や、会場を彩る最新の自動運転モビリティ、さらには限定消印が手に入る会場内郵便局まで、鉄道・街歩きファン必見の情報をまとめてお届けします。

【参考】次の万博は横浜だ！1,500万人来場予定の国際園芸博「GREEN×EXPO 2027」は2027年3月から、近隣で大型新テーマパーク構想も進行中（※2025年10月掲載） https://tetsudo-ch.com/13013697.html

自然と人が共生する「GREEN×EXPO 2027」

「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」は、2027年に神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催される国際園芸博覧会です。カーボンニュートラル（脱炭素）やネイチャー・ポジティブ（生物多様性の保全）を推進し、「幸せを創る明日の風景」のもと、花と緑が豊かな未来を創造します。

「花・緑出展」は多数の企業や自治体が参加！

主な企業などの出展

「花・緑出展」出展内定者は、2025年12月締切で実施した追加公募の内定者も含めて381件（2026年3月発表）にのぼり、全国の自治体や企業が多数参加することが発表されています（※屋外出展、屋内出展の重複あり、出展内定者を含む）。花と緑のプロフェッショナルが、ここでしか見られない庭園や花壇、生け花やフラワーアレンジメント、盆栽、新品種・希少種など、多種多様な花・緑の作品を出展。屋外空間でも屋内展示施設でも楽しむことができます。

主な自治体の出展

会場の核となる「テーマ館」

テーマ館公式サイトより

主催者展示となる「テーマ館」は公式サイトが公開されています。「映像技術＆研究成果」と「アート＆エンターテイメント」を融合させた没入感のある展示へ期待が高まっています。

【参考】横浜「GREEN×EXPO 2027」3/19開幕 主要3施設「テーマ館」「園芸文化館」「日本政府苑」を解説！ 隈研吾×杉山央が描く未来とは（※2026年5月掲載）https://tetsudo-ch.com/13028257.html

相鉄・東急が描く未来の街！注目の「Village出展」

Village出展（イメージ）

本博覧会で特に注目したいのが、新たなグリーン社会の実現に向けた企業出展エリア「Village出展」です。東急グループ・KTグループ・NTT東日本・大林組・三菱グループ・鹿島建設・大和ハウスグループ・東邦レオ・竹中グループ・住友林業・相鉄グループ・清水建設の出展が決まっています。注目の企業を見ていきましょう。

相鉄グループ：鉄道車両を中心とした未来のエリア

「SOTETSU PARK」イメージ（画像：相鉄グループ）

相鉄グループは、子どもたちが自然と親しみながら学べるエリア「SOTETSU PARK」を展開します。最大の見どころは、“未来”の象徴として、最新車両「13000系」の実車を中心に据えた展示です。街と人、そして生きものが共生する未来の沿線風景を具現化したこの空間は、鉄道が単なる移動手段から環境と調和するコミュニティの核へと進化していく姿を示しています。

【参考】GREEN×EXPO 2027に相鉄の新型13000系「実車」が登場！パビリオン「SOTETSU PARK」は電車と自然で遊べて子連れにおすすめ（横浜グリーンエクスポ）（※2026年5月掲載）https://tetsudo-ch.com/13028242.html

東急グループ：自然と都市が融合する新ライフスタイル

「とうきゅうグループ館」イメージ（画像：東急グループ）

東急グループは『GREEN LIFESTYLE 2050』をテーマに掲げています。自然と都市が美しく融合した新しいライフスタイルの提案とともに、来場者との共創体験を提供する予定です。東急ならではの洗練された街づくりのノウハウが、どのような形で未来の緑化空間に落とし込まれるのか必見です。

【参考】横浜園芸博 GREEN×EXPO 2027 東急グループが出展概要を発表！種をモチーフにした膜屋根パビリオン！東急線南町田グランベリーパーク近く（※2026年4月掲載）https://tetsudo-ch.com/13026383.html

鉄道・まちづくりの「少し先の未来」を体感する場

鉄道各社が大規模な博覧会に出展する意義は、単なる企業PRにとどまりません。近年の鉄道業界では、駅周辺の緑化や環境負荷の少ない次世代車両の開発など、サステナブルな沿線開発が急務となっています。「GREEN×EXPO 2027」での出展は、鉄道各社が描く「少し先の未来の沿線風景」を実証・体験する絶好の場と言えます。鉄道ファンとしては大いに注目したいところです。

大和ハウスグループ：風・太陽・水、緑が織りなす未来の景色

「エンドレスハートパーク」イメージ（画像：大和ハウス工業）

大和ハウスグループは「風・太陽・水、緑がつくる Future Living」をコンセプトとしました。自然のめぐみを享受しながら、人・街・暮らし、そして緑、それぞれの生きる歓びを未来の景色として描く「エンドレスハートパーク」をデザインします。

清水建設グループ：「見て、触れて、つくる」体験の場

「シミズ 森のまち」イメージ（画像：清水建設公式サイトより）

「シミズ 森のまち」の主役は子どもたち。太陽の光や水、土のにおい、緑の手触りを五感で楽しみながら森の中を探検。地球環境についてみんなで学び合える、体験の場です。

博覧会のコンセプトを体現「テーマ営業出店」

テーマ営業出店（イメージ）

屋外空間で独自営業を行う「テーマ営業出店」は、JAグループや丸兆、明治グループ、ヤマザキパングループが、飲食や物販を提供。来場者とともに「幸せを創る明日の風景」を体験・共創する場となります。

会場内の移動も楽しく！多彩なモビリティ

広大な会場を巡るためのモビリティにも注目です。会場内モビリティ営業出店として、泉陽興業とマクニカの2事業者が内定しています。自動運転技術や環境に配慮した最新モビリティが登場する可能性が高く、乗り物好きの読者にとってもワクワクする要素の一つです。

会場内郵便局を開設

入場ゲート付近には日本郵便による会場内郵便局も開設し、通常の郵便サービスや郵便関連商品の店頭販売に加え、記念押印サービスを予定しています。博覧会ならではの特別な消印を狙って、郵便局に立ち寄るのも一興ですね。

来場者一人一人が思い思いに楽しみどころを見つけられる「GREEN×EXPO 2027」。鉄道やモビリティ、そして新しい街の姿に触れながら、地球の未来に思いを馳せるおでかけを今から計画してみてはいかがでしょうか。

（画像：公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会、(C)Expo 2027）

鉄道チャンネル編集部

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