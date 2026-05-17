プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第8節 シントトロイデンとヘントの試合が、5月17日03:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、モモドゥ・ソンコ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、shinkawa shion（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

12分、シントトロイデンが選手交代を行う。伊藤 涼太郎（MF）からアルブノール・ムヤ（FW）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45分に試合が動く。ヘントのマティアス・デロージ（MF）のアシストからウィルフリード・カンガ（FW）がゴールを決めてヘントが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ヘントが選手交代を行う。モモドゥ・ソンコ（FW）からマックス・ディーン（FW）に交代した。

60分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からアブデルハク・カドリ（MF）に交代した。

60分、シントトロイデンは同時に2人を交代。イリアス・セバウィ（MF）、ジェドリック・ピュープ（DF）に代わりシメン・ユクレラー（DF）、松澤 海斗（MF）がピッチに入る。

69分シントトロイデンが同点に追いつく。松澤 海斗（MF）のアシストからロイク・エムベソー（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し81分までプレーした。伊藤 涼太郎（MF）は先発し12分までプレーした。山本 理仁（MF）は先発し81分までプレーした。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は61分から交代で出場した。shinkawa shion（MF）は81分から交代で出場した。畑 大雅（DF）は81分から交代で出場した。谷口 彰悟（DF）は出場しなかった。

また、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。73分にイエローカードを受けている。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

2026-05-17 05:50:49 更新