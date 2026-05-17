ちょっとキケンな前屈みも…美人ゴルファーのアン・シネ、35歳と思えないプロポーションを大胆披露

韓国女子ゴルファー、アン・シネの美貌がファンを虜にしている。

【写真】えっ…ランジェリー？アン・シネの大胆姿

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。「Merbei Outdoor patch is coming soon♡」と綴り、1本のスライドショーと公開した。

公開された動画には、とあるスタジオでさまざまな衣装に身を包み写真撮影に励むアン・シネが写っている。白と黒を基調としたゴルフウェア姿や、ブラウンのブラトップに同色のショートレギンスを合わせたスポーティーコーデなど、多彩な組み合わせを着こなして魅力を発散している。

現役時代から注目を集めたプロポーションと美貌で、今回も多くのゴルフファンを魅了したアン・シネ。目鼻立ちの整ったビジュアルなども相まって、多くのゴルフファンを魅了させていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

アン・シネは1990年12月18日生まれの35歳。小学3年時のニュージーランド留学でゴルフの実力を磨くと、2008年にプロ転向した後、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を達成。2017年の日本ツアー参戦時は美貌でも注目を集め、2018年には現役ゴルファーとして異例の写真集も日本の雑誌社より発売した。

2024年9月に現役引退を宣言した後、昨年8月に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。今年2月には日本でポップアップストアを開くなど、第二のキャリアを切り開いている。