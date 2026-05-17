プロ野球・巨人の平山功太選手がＢＳ日テレ「さまぁ〜ずスタジアム」に出演。4月29日にファンをわかせたホームでの離れ業について語りました。

「とっさに出たのは自分でもビックリしました。（みなさんには）『あれはできないでしょ』って言ってもらいました。練習してよかったと思いました」

竹丸和幸投手のスクイズでホームに突っ込むと、広島のキャッチャー、持丸泰輝選手に左手をおとりとして差し出すと、右手でホームに先にタッチ。キャンプから鈴木尚広コーチのお手本を見ながら練習していたそうで、練習の成果が出たと笑顔を見せました。

現在は1番ライトでスタメン出場が増えた平山選手。さまぁ〜ずの2人に注目して欲しいポイントは「ストライド（歩幅）の大きさ」だといいます。

「足が長い方なので、速いようには見えないんですけど、歩幅で距離を稼いで、秒数で見たら『え、速いんじゃないか』って思ってもらえると思う」

次世代を担う若手選手の筆頭となれるか、今シーズンで足場を固めたいところ。平山選手の長い足から繰り出されるストライドの大きい走りに注目です。