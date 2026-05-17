＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】“異彩”を放つ伯乃富士の化粧まわし（アップ）

華やかな幕内力士たちの土俵入りが展開される中、ある人気力士が身に纏った“異彩”を放つ化粧まわしにファンの注目が集まる一幕があった。一見すると何とも不思議なキャラクターの力士姿にファンからは「この生物は何だ」「おっちかわいい」と熱視線が注がれ、ファンを大いに和ませた。

ユニークなデザインでファンの目を釘付けにしたのは、前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）だ。この日、伯乃富士は前頭七枚目・朝紅龍（高砂）の休場により不戦勝となり、残念ながらファンが楽しみにしていた取組自体は行われなかった。しかし、不戦勝によって今場所5勝目（2敗）と貴重な白星を重ね、勝ち越しに向けて着実に星を一つ伸ばす形となった。

土俵上で際立つ存在感を放っていたこのピンク色の化粧まわしは、同部屋の義ノ富士（義ノ富士はブルー）とともに、ゲル状素材「αGEL（アルファゲル）」などの開発・製造を行う株式会社タイカから贈呈されたもの。前垂れに大きくデザインされているのは、同社のオリジナルキャラクター「ゲルぴよ」だ。力士の逞しい体躯と、ゆるキャラのような愛らしいイラストとの絶妙なギャップに、画面を通して多くのファンが心を奪われた。

取組こそなかったものの、土俵入りだけで強烈なインパクトを残した伯乃富士に対し、ABEMAファンからは「ピンクの申し子」「おっちかわいい」「可愛い力士」といった反響も寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）