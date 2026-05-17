MUFGスタジアムで開催

陸上のセイコーゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアムで行われる。16日にスタートリストが発表され、超大物スプリンターが予定していなかったレースに名を連ね、注目対決が実現することになった。

大会の公式Xは16日、「なんと！！ 男子100mチャレンジレースに、 #ノア・ライルズ が飛び入りオープン参加決定！！」と伝えた。

本来は決勝の1レースのみだったが、“予選”の位置づけのチャレンジレースにも登場。「明日は、ライルズの走りが2本見られることになりました」とXにつづった。

ライルズはチャレンジレース1組の5レーンを駆ける。隣の4レーンには昨年、10秒00のU18世界新記録をマークした17歳・清水空跳（星稜高3年）が入っており、目の離せないレースになる。

コメント欄では「これだからライルズ大好きなんよ」「おお！！調整だとしても嬉しい」「ええっそれはスゴイ」など、歓喜の声が上がった。

ライルズは100メートルで2024年パリ五輪金メダル。200メートルでは世界選手権を4連覇している。



（THE ANSWER編集部）