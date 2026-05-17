『白髪染め』ちょっと待った！【40・50代】がこなれる♡「レイヤー × 白髪ぼかし」

気になる白髪を見つけるたびに白髪染めを繰り返している人は、レイヤーカットとハイライトを組み合わせたスタイルへ移行してみませんか？ 髪に動きを出して明るい筋をなじませることで、オシャレに白髪をぼかしてくれます。今回は大人世代にオススメしたい「レイヤー × 白髪ぼかし」スタイルをご紹介します。

ワンカール仕上げのレイヤーロブ

長めのボブであるロブにレイヤーを入れ、トップを内側へふんわりとワンカールさせたスタイルです。カラーにはくすみを効かせたグレージュカラーを採用しており、白髪を悪目立ちさせず髪全体へ柔らかくなじませている様子。ベースは外ハネにして軽やかさをプラス。長さはキープしているため、忙しい日はサッとまとめられるのもメリットです。

ブラウンベースのストレートタッチロブ

ベースにほどよい厚みを残してプツッと切り揃え、トップをふんわりとしたナチュラルなストレートに整えたロブスタイル。計算されたカットで美しいシルエットを作り込みつつ、トップを中心に細めのハイライトを散らして白髪をカモフラージュしています。艶やかなブラウンを基調としているため、落ち着いた雰囲気を演出できそうです。

明るめグレージュの外ハネくびれボブ

トップは毛束を意識しながら内側へ向かわせ、ベースはくるんと外側ハネにセットしたボブスタイル。明るめでくすみのあるグレージュカラーに染め上げることで、伸びてきた白髪がハイライトのような役割を担ってくれます。カラーの色落ちが気になりにくいので、頻繁なサロン通いを控えたい人にぴったりです。

ハイライトで奥行きを生む、短めのミディアムレイヤー

ダークブラウンのベースにベージュ系のハイライトをたっぷりと散りばめ、髪全体に美しい奥行きを生み出した、やや短めのミディアムヘアです。トップの毛先だけを内側にワンカールさせつつ、ベースの髪を外ハネにして上品な動きを引き出しています。ハイライトでオシャレに白髪をぼかすことで、優雅で洗練された空気感をまとえそう。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。